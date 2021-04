Xiaomi prêt à lancer son Mi MIX Fold dans le monde ?

Le Mi MIX Fold est probablement le projet le plus ambitieux de Xiaomi. Le dernier venu dans l’univers des smartphones pliables a été annoncé le mois dernier en Chine et s’attaque à d’autres smartphones pliables comme le Galaxy Fold de Samsung et le Mate X2 de Huawei.

Avant le Mi MIX Fold, la société a présenté le Mi MIX Alpha triplement pliable, mais il est resté à l’état de concept et même les médias n’ont eu droit qu’à une « démonstration » du smartphone. Cependant, le Mi MIX Fold est le premier smartphone pliable de Xiaomi disponible dans le commerce.

Lors du lancement, Xiaomi n’a donné aucun indice sur la disponibilité internationale du Mi MIX Fold. Mais maintenant, un informateur a repéré le smartphone dans la base de données mondiale IMEI où il est répertorié avec le numéro de modèle M2011J18G. Ce qui mérite d’être noté, c’est que le numéro de modèle a un « G » à la fin qui indique « variante mondiale ». De même, le numéro de modèle qui se termine par C suggère qu’il s’agit d’une variante spécifique à la Chine.

En outre, il suggère que le smartphone est également répertorié dans le référentiel IMEI indien. Bien qu’il semble être beaucoup trop tôt pour que quiconque soit en mesure de confirmer le lancement indien/mondial du téléphone pliable et que la simple présence dans la base de données internationale IMEI ne laisse pas présager une disponibilité mondiale.

Les spécifications du Mi Mix Fold

Le Mi MIX Fold est livré avec un écran principal de 8,01 pouces qui se plie vers l’intérieur à l’aide d’une conception de charnière en forme de U qui, selon la société, a supporté plus de 200 000 flexions lors de tests fiables standards et jusqu’à un million de flexions lors de tests de fiabilité extrêmes.

Il s’agit d’un écran OLED flexible WQHD+ qui offre 900 nits de luminosité maximale et un format d’image 4:3. Sur la coque extérieure, le smartphone dispose d’un panneau AMOLED plus petit de 6,5 pouces avec une résolution de 840 x 2 520 pixels.

Le smartphone est alimenté par le processeur phare Snapdragon 888 de Qualcomm et est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. C’est également le premier appareil de Xiaomi à être équipé d’un processeur de signal d’image (ISP) Surge C1 maison et de la technologie Liquid Lens.

En termes d’optique, le smartphone est livré avec une configuration à triple caméra à l’arrière avec un capteur principal Samsung HM2 de 108 mégapixels couplé à un capteur secondaire de 8 mégapixels avec la technologie Liquid Lens et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels. Un capteur de caméra frontale de 20 mégapixels est présent à l’avant pour s’occuper des selfies.

Le Mi MIX Fold est alimenté par une batterie double cellule de 5 020 mAh qui supporte la technologie de charge rapide 67 W. Il fonctionne sous Android 11 basé MIUI 12 et dispose d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté tandis que l’audio est réglé par Harman Kardon.

Prix du Mi MIX Fold

En termes de prix, la variante de base avec 12 Go + 256 Go du Mi MIX Fold est vendue à 9 999 CNY, soit environ 1 277 euros. Pour la variante 12 Go + 256 Go de stockage c’est 10 999 CNY, soit 1 405 pixels. La variante haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est vendue à 12 999 CNY, soit environ 1 661 euros.

Les prix mentionnés ci-dessus laissent entendre que même si le Mi MIX Fold est lancé en France, le smartphone pourrait avoir un prix élevé, mais rester l’un des smartphones pliables les plus abordables du marché.