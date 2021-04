Le Honor 50 pourrait arriver au mois de mai

Récemment libéré de Huawei, Honor va maintenant de l’avant avec le lancement d’un autre smartphone — et les informations internes les plus récentes que nous avons trouvées suggèrent que ce smartphone sera le Honor 50, et qu’il sera lancé en mai.

Selon des sources qui ont parlé à GSMArena, il n’y aura pas de modèle Honor 40 à l’échelle mondiale après le lancement du Honor View 40 en Chine, comme ce serait normalement le cas. Au lieu de cela, ce sera le Honor 50 qui suivra.

GSMArena a également mis la main sur quelques images dudit smartphone, et il semble que le Honor 50 va utiliser de grandes caméras à l’arrière qui sont analogues à celles que nous avons vues selon la rumeur pour le Huawei P50. Ce n’est peut-être pas surprenant, étant donné la façon dont les deux sociétés se sont récemment séparées.

Ce qui n’est pas encore clair, c’est si oui ou non le Honor 50 sera livré avec un support pour les applications Google et avec un accès au Google Play Store. C’est un problème avec lequel Huawei est actuellement aux prises, et c’est l’une des raisons pour lesquelles Honor a été scindé.

Parmi les nouvelles images qui ont fuité, on trouve un croquis montrant une sorte de fixation de l’objectif pour la caméra arrière. Il est possible qu’il soit utilisé pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l’appareil photo principal – ultra-large ou zoom optique peut-être.

Un smartphone avec le support Google ?

C’est en avril de l’année dernière que nous avons vu le Honor 30 arriver, et si les dernières rumeurs sont correctes, alors le Honor 50 va apparaître un peu plus d’un an plus tard, laissant de côté le Honor 40. Nous n’avons pas entendu beaucoup de rumeurs concernant le Honor 40, ce qui est peut-être une preuve supplémentaire qu’il ne viendra jamais sur le marché.

Cela dit, nous n’avons pas non plus entendu beaucoup de rumeurs concernant le Honor 50 — bien que cela soit peut-être compréhensible étant donné que nous ne l’attendions pas avant l’année prochaine. Tout devrait être révélé d’ici la fin du mois de mai.