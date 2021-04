La mise à jour Android 12 DP3 est disponible pour la gamme Pixel

Hier, la dernière mise à jour d’Android a été publiée à l’intention des quelques chanceux qui ont pu y accéder. Avec la Google I/O 2021 à l’horizon, il est grand temps que Android 12 occupe le devant de la scène.

Avec Android 12 Developer Preview 3, Google suggère qu’ils se concentrent sur le fait de rendre le système d’exploitation « plus intelligent, plus facile à utiliser et plus performant » avec à la fois la confidentialité et la sécurité « au cœur ». Cette mise à jour peut être téléchargée dès aujourd’hui.

Cette mise à jour est destinée aux développeurs, mais s’il se trouve que vous avez un appareil Pixel de Google et que vous voulez jeter un premier coup d’œil, vous pouvez également le faire. Lorsque vous utilisez une Developer Preview d’Android, vous ne devez pas utiliser votre smartphone principal, car il est très possible que des éléments clés ne fonctionnent pas encore. Il ne s’agit pas d’une build Android qui a les mêmes attentes qu’une version publique — autrement dit que « tout doit fonctionner avec perfection ».

Cette mise à jour est la dernière des builds de la Developer Preview pour Android 12. Après cela, nous commencerons à voir des versions bêta publiques pour Android 12. Chaque précédente Developer Preview pour Android 12 a été publiée selon le calendrier prévu jusqu’à présent — février, mars et avril.

Ensuite, en mai, nous verrons la bêta 1, juin et juillet auront les deux prochaines versions bêta, puis nous commencerons la stabilité de la plate-forme en août.

Quelques améliorations apportées ici et là

Pour télécharger Android 12 DP3, vous aurez besoin d’un Pixel 3 ou d’une version ultérieure. Cela signifie Pixel 3 et 3 XL, 3a, 3 a XL, Pixel 4, 4 XL, Pixel 4a, 4 a 5G, ou Pixel 5, et vous devrez installer une image OTA du système Developer Preview pour Android 12. Vous pouvez également utiliser l’émulateur Android officiel sur votre ordinateur de bureau. Si vous avez déjà un appareil exécutant Android 12 DP2, vous devriez voir cette mise à niveau vers DP3 automatiquement, over-the-air.

Parmi ses nombreuses mises à jour, on trouve de nouveaux outils au niveau du système d’exploitation pour aider les développeurs d’applications à tirer le meilleur parti de l’appareil photo et du matériel haptique que l’on trouve dans les flagships Android modernes. Les animations de lancement d’applications, les notifications d’appels et les liens entre les applications figurent parmi les autres modifications apportées par cette version.