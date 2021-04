Zoom offre davantage de réactions d’emoji et de nouvelles fonctions d’annotation

La nécessité de maintenir la distance sociale pendant la pandémie a fait de Zoom un service indispensable pour beaucoup. Au cours de l’année écoulée, il a été utilisé pour rester en contact avec les amis et la famille, pour prendre des nouvelles du travail et pour assister à des cours à distance. Le fait d’être utilisé différemment de par le passé a nécessité des changements. Cette semaine, Zoom a apporté des modifications importantes à son service.

La mise à jour de Zoom comprend quelques améliorations de la qualité de vie pour tous ceux qui utilisent ses fonctions d’annotation ou de réaction par emoji, a annoncé la société. Les participants aux réunions peuvent désormais utiliser n’importe quel emoji disponible dans le chat Zoom pour réagir pendant une réunion, contre 6 maigres options auparavant. Il s’agit notamment d’emoji de différentes couleurs de peau. Les hôtes peuvent également limiter les réactions des emoji aux 6 standards, s’ils le préfèrent, et pour les comptes plus importants, le jeu complet d’emoji doit être activé manuellement par les administrateurs ou les propriétaires de compte.

La fonction d’annotation du service a également été améliorée. Quiconque a utilisé la fonction d’annotation de Zoom pour dessiner du texte sur l’écran de présentation sait à quel point il est vite ennuyeux de devoir effacer chaque gribouillage avant de pouvoir passer à autre chose. Désormais, un nouvel outil « Vanishing Pen » sur Windows, macOS et Linux permet aux annotations de disparaître automatiquement en « quelques secondes ». Les utilisateurs de mobiles ne sont pas en reste. L’annotation sur tableau blanc sera complétée par des formes automatiques, telles que des lignes droites, des ovales et des rectangles.

En outre, lorsque vous recevez une alerte de certificat de serveur non fiable, vous obtenez désormais des informations supplémentaires expliquant pourquoi le certificat n’est pas fiable. Vous pourrez également afficher les certificats. Il y aura également des « avis de confidentialité des données améliorées » qui vous indiqueront qui pourra voir, enregistrer et partager vos informations avant que vous ne les affichiez.

Les changements apportés par Zoom lundi concernent toutes les plateformes, à l’exception de Chrome OS. Quelques problèmes seront résolus plus tard dans la semaine pour Chrome. Les utilisateurs de Windows, macOS, Linux et Android ont vu les changements immédiatement, tandis que les utilisateurs d’iOS devront attendre l’approbation d’Apple.

Il est bien loin le temps des critiques

Il y a un an, alors que Zoom explosait en popularité, il était difficile de parler du service sans mentionner les problèmes de confidentialité et de sécurité qui le tourmentaient à l’époque. Son chiffrement n’était pas réellement de bout en bout, et ses paramètres par défaut ont entraîné une vague de « Zoombombing ». Mais au cours de l’année qui a suivi, la société a mis en place de nombreux correctifs pour résoudre ses principaux problèmes, et nous parlons maintenant de nouvelles fonctionnalités de réaction des emoji. Quelle façon de célébrer le dixième anniversaire de la fondation de l’entreprise !

Il s’agit de changements qui reflètent la façon dont Zoom est utilisé actuellement. L’évolution de la pandémie et les plans visant à maintenir la distance sociale entre les personnes détermineront les changements ultérieurs. Mais de nombreuses personnes ont clairement fait savoir qu’elles préféraient travailler à domicile et ne voulaient pas retourner au bureau, même si on leur offrait le choix.