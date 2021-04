by

Facebook et Spotify vont s’associer dans le cadre du « Project Boombox »

Facebook met le paquet sur le secteur de l’audio social, mais la musique et les podcasts qu’elle diffusera ne proviendront pas tous de ses propres utilisateurs. Si le géant des réseaux sociaux dispose de milliers d’utilisateurs capables de créer du contenu audio original, d’autres sociétés ont l’avantage lorsqu’il s’agit de créateurs et de chaînes plus établis.

Presque comme un coup de gueule contre un ennemi commun, Facebook et Spotify s’associent pour apporter la richesse du contenu audio de ce dernier aux utilisateurs de Facebook, le tout sans quitter l’application. Mark Zuckerberg a évoqué cette collaboration lors d’une interview sur Discord avec Casey Newton, qui rédige la newsletter Platformer.

Il n’est pas vraiment difficile de passer d’une application à l’autre, que ce soit sur Android ou iOS. Il est facile de lancer Spotify en arrière-plan pendant que vous utilisez Facebook, mais devoir revenir à Spotify pour changer de piste, de liste de lecture ou de podcast, peut parfois être frustrant. C’est cet inconvénient que Facebook et Spotify tentent de résoudre avec le projet Boombox, qui pourrait bien avoir Apple dans son collimateur.

Des rumeurs ont déjà circulé sur le fait que Facebook et Spotify collaboraient pour pousser les podcasts sur le réseau social, ce qui était logique étant donné que les podcasts ont connu un regain de popularité ces derniers mois. Cela dit, ce qui a été révélé est en fait plus global puisque cette fonctionnalité Boombox ne couvrira apparemment pas seulement les podcasts, mais aussi la musique habituelle de Spotify.

Apple dans le collimateur

Comme le souligne TechCrunch, l’application Facebook intégrera un lecteur Spotify intégré qui permettra aux utilisateurs d’écouter immédiatement la musique Spotify partagée sur Facebook sans avoir à quitter l’application. L’intégration s’appuiera également sur la plateforme de Facebook pour permettre aux créateurs et aux artistes de Spotify de partager plus facilement leur contenu sur ce qui est sans doute le plus grand réseau social du monde.

Ce partenariat intervient à un moment où Apple, qui est l’ennemi commun de Facebook et de Spotify, devrait également faire un grand pas vers le contenu des podcasts. Ce « Project Boombox », qui ne sera probablement pas le nom officiel de la fonctionnalité, devrait arriver dans une semaine environ, avant toutes les fonctionnalités audio sociales que Facebook a récemment annoncées.