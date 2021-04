Microsoft ajoute une nouvelle option au menu Démarrer de Windows 10

La plus récente build de Windows 10 pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider s’accompagne d’une nouvelle option dans le menu d’alimentation du menu Démarrer.

À partir de la build 21359, les utilisateurs peuvent redémarrer les apps après s’être connectés en sélectionnant simplement l’option dédiée à cet égard disponible dans le menu Démarrer.

La fonctionnalité permettant de charger automatiquement les apps en cours d’exécution après le redémarrage du système est déjà présente dans Windows 10, mais Microsoft souhaite désormais la rendre un peu plus simple en l’intégrant au menu Démarrer.

« Nous avons ajouté une option sous le menu Alimentation du menu Démarrer pour redémarrer les apps après la connexion lorsque vous redémarrez votre appareil. Lorsque ce paramètre est coché, il bascule l’option sous Paramètres > Comptes > Options de connexion > Redémarrer les applications que nous avons introduites dans 20H1 », explique la société dans les notes de publication de la dernière version de Windows 10 Insider Preview.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible pour tout le monde ? Pas trop tôt, car elle fera probablement partie de la mise à jour 21H2 de Windows 10 prévue pour l’automne.

Prochaine mise à jour de fonctionnalités — Windows 10 version 21H1

En attendant, Microsoft s’apprête à signer la mise à jour 21H1 de Windows 10, qui devrait être disponible pour les appareils de production dès le mois prochain.

« Sur la base des commentaires et des enseignements tirés au cours de l’année écoulée de travail, d’apprentissage et de jeu à distance, la version 21H1 sera livrée avec une technologie de service (comme celle utilisée pour le processus de mise à jour mensuelle et la façon dont la 20H2 a été livrée). La version 21H1 de Windows 10 comportera un ensemble de fonctionnalités améliorant la sécurité, l’accès à distance et la qualité. Les fonctionnalités que nous publions dans cette mise à jour sont axées sur les expériences de base sur lesquelles les clients nous ont dit qu’ils comptaient le plus en ce moment. Nous avons donc optimisé cette version pour répondre aux besoins les plus pressants de nos clients », explique Microsoft.

La version 21H1 de Windows 10 sera donc livrée en tant que mise à jour de qualité aux appareils existants.