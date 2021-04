Google va vous alerter lorsque vous marchez en utilisant votre smartphone

Pour aider les utilisateurs à limiter leur utilisation du mobile et à prévenir l’addiction aux écrans, Google a ajouté de nouvelles fonctionnalités et applications pour améliorer le Bien-être numérique. Elle tente ainsi de tenter de briser ce que beaucoup considèrent comme des comportements de dépendance dans l’utilisation des appareils mobiles.

Les limites de temps et les rappels aident les utilisateurs d’Android à développer des habitudes de pleine conscience, mais la plupart de ces pratiques sont souvent associées à la maison ou au travail, le plus souvent en position assise. Il existe toutefois un type de pleine conscience qui est encore plus essentiel, et une nouvelle fonctionnalité est conçue précisément lorsque vous n’êtes pas assis en train d’utiliser votre smartphone.

Plus tôt l’année dernière, nous avons entendu qu’une nouvelle fonctionnalité de Bien-être numérique appelée « Heads Up » était en préparation. Aujourd’hui, le géant de Mountain View a commencé à déployer le nouveau mode « Tête haute » dans l’application Bien-être numérique pour les utilisateurs d’un smartphone Pixel.

Le mode « Tête haute » a été repéré pour la première fois par les gens de 9to5Google en novembre de l’année dernière. Il s’agit d’une fonctionnalité de Bien-être numérique qui empêche les utilisateurs de fixer leur smartphone pendant qu’ils marchent dans la rue.

Contrairement aux ordinateurs et aux téléviseurs, les smartphones ne maintiennent pas les gens rivés à leur fauteuil ou à leur canapé. Malheureusement, ils les ont maintenus collés à leur écran en permanence, parfois même en marchant. Bien que certains incidents semblent hilarants, le nombre d’accidents graves impliquant des « textos en marchant » est trop élevé pour être pris à la légère. Sachant qu’il est peu probable que ces personnes fassent preuve de bon sens ou même qu’elles respectent les lois, Google a imaginé un moyen d’attirer au moins l’attention des gens lorsqu’ils utilisent leur smartphone en marchant. Ironiquement, cela fonctionne comme une sorte de distraction, vous détournant de l’utilisation de votre smartphone suffisamment longtemps pour lever la tête et vous concentrer sur votre environnement.

Elle suit votre activité

Une fois que vous aurez activé la fonction dans l’application Bien-être numérique sur votre appareil Android, vous recevrez des notifications contextuelles qui vous encourageront à ne plus utiliser votre smartphone lorsque vous vous promenez à l’extérieur. Cependant, il convient de mentionner que vous devez accorder à l’application l’autorisation d’utiliser en permanence vos données d’activité physique et vos données de localisation pour utiliser le mode « Tête haute ». Ainsi, la fonctionnalité peut alors détecter les mouvements physiques et savoir si vous êtes à l’extérieur ou non pour vous alerter.

Le nouveau mode « Tête haute » est entièrement facultatif, car les utilisateurs doivent l’activer manuellement depuis l’application Bien-être numérique. En outre, cette fonctionnalité ne vous empêche pas complètement d’utiliser votre appareil lorsque vous marchez. Elle émet simplement des alertes de notification pour vous aider à prévenir tout accident de la route. Vous pouvez la désactiver et continuer à faire défiler Instagram tout en marchant à l’extérieur.

Google prévient toutefois les utilisateurs que cette fonctionnalité ne remplace pas l’attention que vous portez à votre environnement lorsque vous marchez.

Voici quelques-unes des alertes de notification :

Faites attention 🚧

Regardez devant vous 👀

Restez concentré 📵

Levez les yeux ⬆️

Restez vigilant 🚦

Attention ✋🏼

Attention à la marche 👣

Disponibilité

Pour en venir à la disponibilité du nouveau mode « Tête haute », il est actuellement déployé pour les bêta-testeurs sur les appareils Pixel. Il est disponible dans la version bêta v1.0.364375698 de l’application Bien-être numérique. Donc, si vous êtes un bêta-testeur et que vous utilisez un appareil compatible, alors vous devriez trouver le nouveau mode à l’intérieur de l’application Bien-être numérique.

Cela ressemble plus à un compromis qu’à une solution et il pourrait être une meilleure stratégie de bloquer l’utilisation de toutes les applications du smartphone, sauf celles essentielles, pendant la marche, un peu comme une version de marche de l’interface réduite de Android Auto.