Google Meet se dote d’une fonction pour « Limiter l’utilisation des données »

À la suite de la propagation du coronavirus l’année dernière, la plupart d’entre nous sont restés enfermés chez nous et les applications de vidéoconférence ont connu une augmentation massive de leur utilisation dans le monde entier. En conséquence, Google a ajouté de plus en plus de fonctionnalités à Google Meet. Désormais, pour aider les utilisateurs à poursuivre leurs appels vidéo même lorsque la batterie et les données sont faibles, Google a ajouté un nouveau « mode économiseur » à sa plateforme de vidéoconférence.

Pour les non-initiés, lorsque vous utilisez Google Meet pour une vidéoconférence avec vos amis ou collègues, la plateforme consomme une certaine quantité d’énergie et de données pour vous permettre de vous connecter avec les autres participants à l’appel. Cependant, cela devient assez pénible lorsque votre appareil est à court de batterie ou lorsque vous rencontrez des problèmes de connectivité lors d’un appel important.

Citant ces préoccupations, Google a introduit le nouveau « mode économiseur » pour aider les utilisateurs à poursuivre leurs appels vidéo dans de telles situations. La nouvelle fonctionnalité vise à limiter la consommation d’énergie et de données de Google Meet. Ainsi, une fois activée, Meet consommera moins de batterie et de données sur les appareils des utilisateurs pendant les appels vidéo.

Cela permettra aux utilisateurs de poursuivre leurs appels vidéo même lorsque leurs appareils sont à court de batterie ou lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes de réseau.

Comment activer le « mode économiseur » sur Google Meet ?

Le nouveau « mode économiseur » est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Google Meet et voici comment activer cette fonctionnalité :

Ouvrez l’application Google Meet

Pendant un appel vidéo, appuyez sur le bouton à trois points en bas pour ouvrir la section de menu

Accédez à « Paramètres ». Vous pouvez également accéder aux « Paramètres » depuis le menu hamburger de l’écran d’accueil

Activez le bouton « Limiter l’utilisation des données ». Voilà, c’est fait

Désormais, Google Meet utilisera moins de batterie et de données Internet pour vous permettre de rester plus longtemps en réunion au bureau, au lieu de vous défiler avec une excuse de batterie faible.

Comme je l’ai mentionné, cette fonctionnalité est progressivement mise en place pour les utilisateurs de Google Meet. Il se peut donc que vous ne la trouviez pas sur votre appareil pour le moment. Cependant, une fois qu’elle sera déployée pour tous les utilisateurs, le « mode économiseur » pourrait être une fonction utile pour les utilisateurs ayant des données Internet limitées.