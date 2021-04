Android 12 risque de copier une fonctionnalité clé de l’iPhone

Il reste encore quelques mois avant que la prochaine mise à jour majeure d’Android ne soit verrouillée pour de nouvelles fonctionnalités et nous attendons toujours l’arrivée de la troisième version preview destinée aux développeurs.

Bien sûr, cela ne signifie pas que le développement stagne, mais simplement qu’il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de Google. Beaucoup d’entre elles ne sont toujours pas disponibles pour le grand public, mais, heureusement, il y a quelques fuites qui nous donnent une image plus large de ce que nous pouvons attendre d’Android 12 plus tard dans l’année.

Dans une certaine mesure, Android 12 ressemblera à une toute nouvelle version d’Android, tant au niveau de l’apparence que du comportement. Nous avons déjà vu des changements dans la conception globale de l’interface utilisateur de la prochaine version d’Android, avec un accent sur de larges commandes tactiles et les grands espaces vides. Cela ne va pas plaire à tout le monde, mais certains pourraient être plus controversés que d’autres.

Sur la base d’une version non publiée que XDA Developers a obtenue, certains des grands changements que les utilisateurs remarqueront seront comme dans le panneau de volume et les tuiles de paramètres rapides. Ceux-ci auront des curseurs et des boutons plus grands, peut-être trop grands pour certains.

Il y aura également une tuile de paramètres rapides « Cards & Passes » qui fera apparaître les mêmes contrôles de maison connectée qui apparaissent lorsque vous appuyez longuement sur le menu d’alimentation dans Android 11.

Une annonce mi-2021

La raison pour cette dernière est qu’Android 12 vous permettra apparemment de mapper le bouton d’alimentation pour appeler Google Assistant, quelque chose que d’autres OEM fournissent déjà. D’autres changements de comportement incluent des corrections à App Pair, la nouvelle version d’Android de l’écran partagé, ainsi qu’une barre de recherche sur la liste de sélection des widgets.

Plus en profondeur encore, Android 12 présentera de nouveaux comportements en matière de confidentialité et de sécurité, comme une notification éphémère de type « toast » lorsqu’une application lit le presse-papiers. En outre, Google semble également tenir sa promesse de faciliter le sideload des APK en dehors du Google Play Store, ou du moins de rendre le processus moins confus.

Android 12 sera probablement dévoilé au milieu de l’année 2021, mais les premières previews nous donnent une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.