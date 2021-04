La première mise à jour majeure de la PS5 arrive avec des surprises

Enfin, Sony a apparemment ajouté la prise en charge de la fréquence de 120 Hz pour les moniteurs PC 1080p , ce qui vous permet de bénéficier de fréquences d’images plus élevées si votre console est connectée à un moniteur à taux de rafraîchissement élevé. Outre toutes ces fonctionnalités inattendues, la mise à jour porte sur la prise en charge du stockage USB externe, qui permettra aux utilisateurs de la PS5 de transférer leurs jeux entre le SSD de la PS5 et toute clé USB compatible qu’ils pourraient avoir sous la main.

Les nouvelles fonctionnalités HDMI-CEC fournies avec cette mise à jour sont sans doute encore plus importantes. Tout d’abord, une nouvelle fonction appelée One-Touch Play. Grâce à elle, vous pouvez allumer automatiquement votre téléviseur et basculer sur l’entrée appropriée lorsque vous allumez la PS5. Vous avez également la possibilité d’activer séparément la fonction Power Off Link, qui mettra la PS5 en mode repos lorsque vous éteindrez l’écran qui y est connecté.

Comme l’ a rapporté The Verge, la nouvelle mise à jour de la PlayStation 5 est en fait livrée avec des fonctionnalités importantes , non annoncées auparavant.

En effet, la mise à jour semblait avoir les notes de patch pour soutenir une telle affirmation, Sony révélant que la mise à jour serait livrée avec le support pour le stockage USB et un tas de nouvelles fonctionnalités sociales. La mise à jour est maintenant disponible, mais il semble qu’il y ait encore plus que ce que l’on nous avait promis dans cette mise à jour.