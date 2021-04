La refonte du profil Jeunesse de Netflix le rend plus convivial

Netflix propose des profils pour enfants, alias Netflix Jeunesse, qui permettent aux parents de limiter les jeunes enfants à des contenus adaptés à leur âge. Il s’agit d’un outil formidable, mais limité par la capacité de l’enfant à lire et à trouver ce qu’il veut.

Pour remédier à ce problème, le profil « Netflix Jeunesse » a été remanié et une nouvelle ligne a été ajoutée pour présenter les personnages des séries TV et le contenu qui les met en scène, plutôt que des titres écrits.

Les enfants utilisent un langage visuel, dominé par des couleurs vives et des designs simples. Le nouveau profil « Jeunesse » de Netflix devrait donc être plus attrayant pour les jeunes utilisateurs, qui verront une nouvelle ligne « Favoris » présentant un total de cinq personnages de séries au-dessus de leurs films et séries TV. Vous pouvez voir le nouveau look en haut de cet article, qui présente une rangée des émissions les plus regardées par les enfants directement sur l’écran d’accueil, avec des personnages des émissions apparaissant au-dessus des boîtes de titre.

Selon Variety, Netflix déploie le nouveau profil aux utilisateurs du monde entier, mais cela peut prendre un certain temps avant de le voir sur votre propre compte. Le changement apparaîtra sur l’application Netflix pour les téléviseurs connectés ; on ne sait pas si la société prévoit de l’ajouter sur d’autres plateformes.

Le nouveau design fait suite à un test mené par Netflix, selon le rapport, qui a révélé que les enfants ont adopté la nature visuelle de la nouvelle rangée. Le contenu présenté dans la rangée sera personnalisé en fonction de l’utilisateur et présentera les personnages des films et des séries TV que l’enfant regarde le plus souvent, y compris les contenus originaux Netflix et les contenus tiers.

En période de pandémie …

Les parents ne pourront pas contrôler la rangée, mais rien ne changera dans le contrôle parental avec cette refonte. On ne sait pas encore si la nouvelle rangée visuelle basée sur les personnages a encouragé les enfants à regarder davantage de contenu.

La pandémie ayant contraint les bureaux et les écoles à fermer, de nombreux parents se sont appuyés sur Netflix et d’autres services de streaming pour divertir leurs enfants entre l’école et la fin de leur journée de travail. Les parents n’ont plus à s’éloigner de leur bureau pour s’occuper des habitudes de visionnage de leurs enfants.