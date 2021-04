Encore une capture d’écran du nouveau look de Windows 10

Nous entendons depuis longtemps des rumeurs sur la mise à jour « Sun Valley » de Windows 10 et son apparente refonte du système d’exploitation. Microsoft a même accidentellement révélé quelques maquettes l’année dernière. Maintenant, nous avons ce qui semble être une véritable capture d’écran du nouveau design de Windows 10 en action.

En effet, une nouvelle fuite est apparue en ligne qui semble montrer un nouveau look pour Windows 10, avec certaines applications venant avec des coins arrondis, plutôt que les coins à angle droit qu’ils ont actuellement.

La capture d’écran a été accidentellement publiée sur Twitter par un employé de Microsoft. Elle a été rapidement supprimée, mais Windows Latest a réussi à saisir la capture d’écran pour la postérité.

La capture d’écran montre ce qui semble être une future version de l’application Terminal avec des coins arrondis. Par le passé, nous avons entendu que Microsoft pourrait prévoir de changer l’apparence de ses applications en arrondissant les coins, et cette nouvelle fuite semble le confirmer.

Comme dit précédemment, de nombreuses rumeurs font état d’un nouveau look pour Windows 10, qui pourrait coïncider avec la mise à jour majeure Windows 10 21H2 (Sun Valley Update), prévue plus tard dans l’année.

Un lancement dans la seconde moitié de l’année ?

Bien que l’ajout de coins arrondis aux applications et aux fenêtres ne semble pas si révolutionnaire, dans les images et les maquettes que nous avons vues jusqu’à présent, cela peut faire une grande différence, avec des applications qui semblent plus « légères », et donner à l’interface de Windows 10 un aspect plus « convivial » — même avec des applications avancées comme le Terminal.

Si ce nouveau look est effectivement inclus dans la mise à jour 21H2 de Windows 10, alors attendez-vous à ce qu’elle arrive dans la seconde moitié de l’année 2021.