L’annonce de l’iPad Pro 2021 est toujours d’actualité, mais l’offre pourrait être limitée

Seul l’iPad Pro haut de gamme de 12,9 pouces sera équipé du nouvel écran Mini-LED et il semble que la société soit prête à repousser les dates d’expédition de quelques semaines. C’est la même stratégie qu’elle a utilisée pour l’iPhone X et l’iPhone 12 de l’année dernière chaque fois que la production n’arrive pas à suivre son calendrier.

La rumeur veut que l’iPad Pro de nouvelle génération mette à niveau sa technologie d’affichage sans pour autant passer du côté de la technologie OLED. Il serait toujours alimenté par un écran LCD, mais utiliserait un panneau Mini-LED pour produire un meilleur contraste et des images plus lumineuses. Apparemment, ces écrans Mini-LED ne sont pas si faciles à produire en ce moment, ce qui entraîne une pénurie d’approvisionnement qui pourrait menacer le calendrier d’Apple.