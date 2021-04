Les utilisateurs du OnePlus 9 Pro signalent des problèmes de surchauffe

OnePlus a lancé la série OnePlus 9 le mois dernier et les premiers acheteurs ont maintenant commencé à recevoir leurs unités. Maintenant, de nombreux acheteurs de OnePlus 9 Pro signalent qu’ils sont confrontés à des problèmes de surchauffe constants, en particulier lors de l’utilisation de la caméra.

Les utilisateurs du OnePlus 9 Pro se sont rendus sur les forums de OnePlus pour signaler le problème. Selon les rapports, le OnePlus 9 Pro chauffe même en enregistrant une minute de vidéo 4k à 60 fps. Certains utilisateurs signalent également que l’appareil les bloque hors de l’interface de la caméra avec un avertissement de température. Nous avons également remarqué des problèmes de surchauffe sur notre OnePlus 9 Pro.

OnePlus affirme être conscient du problème. La société a déclaré à Android Police qu’elle allait résoudre le problème de chauffe par une mise à jour logicielle « dans les prochaines semaines ». Si vous prévoyez d’acheter le OnePlus 9 Pro et que vous pouvez attendre quelques semaines, vous pourrez constater que la mise à jour promise arrive et corrige bien le problème de chauffe.

Un autre problème signalé par les utilisateurs concerne la batterie. Certains utilisateurs disent que l’autonomie de la batterie est moyenne, même avec les optimisations de la batterie, et que la consommation en veille semble être élevée.

Nous devrons attendre pour voir si les futures mises à jour OTA améliorent l’autonomie de la batterie.

