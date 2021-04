Microsoft déplace MS Paint et l’outil Capture et croquis sur le Microsoft Store

Lorsque Microsoft a annoncé la mise à jour Fall Creators Update de Windows 10 bien avant en 2017, la société a révélé ses plans pour déplacer MS Paint vers le Microsoft Store. Après presque quatre ans, Microsoft a maintenant déplacé Paint vers le Microsoft Store avec la dernière build Insider de Windows 10.

En outre, Paint et Capture et croquis rejoignent Notepad en étant désormais mis à jour depuis le Microsoft Store, en dehors des mises à jour majeures du système d’exploitation. Cela signifie que MS peut itérer et même ajouter de nouvelles fonctionnalités à ces anciennes applications quand il le souhaite, plutôt que d’attendre la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation Windows.

MS Paint arrive dans le Microsoft Store

Microsoft a déplacé MS Paint vers le Windows Store avec la dernière build 21 354 de Windows 10 Insider Preview dans le canal Dev. L’application se dote également d’une nouvelle icône parallèlement à cette migration.

Pour dissiper toute confusion, il s’agit de l’ancienne version de Paint et non de la nouvelle application Paint 3D, qui est également disponible sur le Microsoft Store. Ces dernières années, la société a tenté de populariser son application Paint 3D pour remplacer l’application MS Paint tant appréciée. Mais en vain. Microsoft revient maintenant sur sa décision, en rendant Paint disponible dans la boutique pour faciliter le déploiement des mises à jour.

L’outil de Capture et croquis migre sur le MS Store

MS Paint n’est pas le seul logiciel que Microsoft déplace vers sa boutique d’applications. Microsoft a échangé l’Outil Capture avec Capture et croquis, et il existera désormais dans la boutique d’applications de l’entreprise. Par conséquent, l’outil Capture ne sera plus disponible dans les nouvelles installations. Les utilisateurs devront télécharger Capture et croquis depuis la boutique.

« Parce que nous combinons à la fois Capture et croquis et Outil de Capture, les Insiders qui n’avaient pas Capture et croquis d’installé verront Outil de Capture supprimée après la mise à jour vers cette version et devront installer Capture et croquis depuis la boutique pour le récupérer », écrit la société dans son blog.

En dehors de ces changements, la nouvelle build Insider s’accompagne de nouvelles options de personnalisation des actualités et des centres d’intérêt dans la barre des tâches, d’améliorations des paramètres d’affichage et de l’appareil photo, et plus encore.