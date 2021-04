Pour Tim Cook, « la vie privée est l’un des principaux enjeux du 21e siècle »

iOS 14.5 devrait arriver dans le courant du mois pour les iPhone 6s et les plus récents.

« D’une manière générale, je pense que la vie privée est l’un des principaux enjeux du 21e siècle, et je pense que nous sommes en crise. Il y a quelques années, je pensais que les entreprises allaient s’autoréguler et s’améliorer. Je n’y crois plus. Je ne suis généralement pas partisan de la réglementation, mais je pense qu’elle est nécessaire », a-t-il déclaré.

Insistant sur la vie privée, Cook a souligné que le monde de la technologie a atteint un point où nous pouvons considérer qu’ il y a une crise sur les données des utilisateurs , et cela doit être abordé dès que possible.

« Ce que [App Tracking Transparency] tente d’atteindre, ce sont les entreprises qui profitent du fait que vous êtes suivi dans les applications d’autres entreprises et qui, par conséquent, établissent un profil complet de ce que vous pensez, de ce que vous faites, en vous surveillant sur le Web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a-t-il déclaré. « Les utilisateurs verront une simple fenêtre contextuelle qui les invitera à répondre à la question suivante : sont-ils d’accord pour être suivis ou non ? S’ils sont d’accord, les choses avancent. S’ils ne le sont pas, alors le suivi est désactivé ».

Cependant, Tim Cook, a déclaré dans une interview avec Kara Swisher que ce que fait l’App Tracking Transparency est de donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données , car ce sont eux qui décident s’ils veulent être suivis à travers les applications et les sites Web ou non.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Apple rend plus difficile pour les applications de suivre les utilisateurs à travers d’autres applications et sites Web, car elles recevront une notification pour demander la permission avant de le faire.