Microsoft Edge teste un widget de recherche flottant sur le bureau

Microsoft Edge a commencé à tester un widget de météo et d’actualités plus tôt cette année. Il est analogue à celui qui a été ajouté à la barre des tâches de Windows 10. Et, cette fonctionnalité a été repérée dans la version Canary de Edge. Microsoft a travaillé pour améliorer la fonctionnalité et teste maintenant un widget de recherche de bureau flottant.

Comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessous, partagée par WindowsLatest, Microsoft Edge vous permet désormais d’ouvrir un widget de recherche de bureau flottant au-dessus des autres applications ouvertes.

Vous pouvez l’utiliser pour rechercher rapidement des sujets depuis Bing, des calculs, ou naviguer vers une URL sans quitter votre flux actuel. Il s’agit de la « mise en page de recherche uniquement » et elle semble moderne. Le widget comporte également une icône de paramètres et de réduction de la fenêtre.

En dehors de la disposition de recherche uniquement, les utilisateurs de Edge Chromium ont également le choix entre deux autres dispositions. Il s’agit d’une disposition verticale avec la barre de recherche et un flux d’actualités défilant, et d’une disposition de tableau de bord qui ressemble à la page « Nouvel onglet » dans Edge.

Vous pouvez voir cette mise en page dans la capture d’écran ci-dessous :

Une fonctionnalité réellement utile ?

Pour tester le widget de recherche flottante sur le bureau, assurez-vous que vous exécutez la dernière version Canary de Microsoft Edge. Ensuite, cliquez sur le menu horizontal à trois points dans le coin supérieur droit et allez dans « Paramètres ». Naviguez jusqu’aux paramètres « Page nouvel onglet » dans la barre latérale gauche. Vous verrez une nouvelle section « Obtenir des recherches et des actualités personnalisées à tout moment ». Vous pouvez alors activer la fonctionnalité ou lancer le widget immédiatement.

Pensez-vous que vous utiliserez régulièrement cette fonctionnalité ? Ou est-ce un gadget ?