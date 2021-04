Instagram déploie de nouveaux outils pour filtrer les messages directs abusifs

Toutefois, les utilisateurs peuvent créer une liste personnalisée de mots, de phrases et d’emojis qu’ils ne veulent pas voir dans les messages. Les messages qui violent ces termes seront automatiquement filtrés dans un dossier distinct de demandes cachées. Si les utilisateurs ouvrent ce dossier, le texte du message sera masqué, de sorte qu’ils n’auront pas à lire le langage offensant, mais il est possible de l’effleurer pour le découvrir. Instagram dispose également d’une fonctionnalité qui empêche les utilisateurs déjà bloqués de vous contacter à nouveau à partir d’un nouveau compte. Cette fonctionnalité sera disponible dans les prochaines semaines.

L’outil est spécialement conçu pour fonctionner avec les demandes de DM, car c’est là que les messages les plus abusifs sont généralement reçus, et non dans la boîte de réception ordinaire des DM.

Instagram a travaillé pour aider à fournir davantage de protection à sa communauté d’utilisateurs. Récemment, Instagram a parlé de la façon dont elle s’efforçait de lutter contre les abus et les discours de haine sur sa plateforme en introduisant des sanctions plus strictes pour les personnes qui envoient des messages directs abusifs.