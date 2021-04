Le navigateur Opera fonctionne désormais en mode natif sur le Apple Silicon

Le navigateur Opera vient de recevoir une autre mise à jour majeure, puisque l’application fonctionne désormais en mode natif sur la puce Apple Silicon.

En novembre 2020, Apple a officiellement annoncé la puce Apple M1, basée sur l’architecture ARM, et la société s’est vantée des performances que le nouveau processeur peut obtenir.

Depuis lors, les développeurs du monde entier n’ont cessé de mettre à jour leurs applications pour la nouvelle puce, et aujourd’hui, c’est au tour d’Opera de révéler un important gain de performances sur les Mac.

Et selon les chiffres officiels d’Opera, le gain de vitesse que les utilisateurs vont désormais connaître sur le Apple Silicon est assez impressionnant.

« Opera prend désormais en charge de manière native la toute nouvelle gamme de processeurs M1 d’Apple. Avec la transition d’Intel vers les puces Apple Silicon, Apple est en mesure d’avoir un meilleur contrôle sur les performances du matériel Mac et des logiciels qui tournent sur macOS. Comme Apple, Opera a pour objectif de rendre votre expérience en ligne aussi fluide que possible. Avec cette dernière version, Opera fonctionne 2 fois plus vite que la version précédente de notre navigateur. Cela signifie un accès plus rapide à vos sites web préférés, et une transition plus rapide vers les fonctionnalités intégrées d’Opera comme WhatsApp, Telegram, Twitter et Instagram, le tout soigneusement rangé dans la barre latérale », a annoncé la maison mère.

Bonjour les raccourcis personnalisés !

La nouvelle mise à jour mise prend également en charge les raccourcis personnalisés, ce qui signifie que vous êtes désormais libre de configurer les touches de raccourci intégrées comme vous le souhaitez.

En d’autres termes, vous pouvez désormais configurer des raccourcis clavier différents de ceux par défaut, ce qui vous permet de personnaliser Opera d’une manière qui correspond mieux à vos attentes. « Vous pouvez aussi désormais créer des raccourcis vers le porte-monnaie de cryptomonnaie intégré d’Opera, ainsi que vers la fonction Player — une passerelle vers tous vos favoris sur Apple Music, Spotify et YouTube Music », indique la société.

Le nouveau navigateur Opera est disponible dès aujourd’hui pour toutes les plateformes de bureau prises en charge.