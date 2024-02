Gocycle CX : le nouveau vélo cargo électrique qui redéfinit la mobilité urbaine

Gocycle, la marque britannique reconnue pour ses vélos électriques innovants, conçus par un ancien ingénieur de McLaren, présente son dernier joyau technologique : le Gocycle CX. Ce nouveau modèle de vélo cargo électrique est pensé pour répondre aux besoins des familles modernes, combinant design élégant, fonctionnalités avancées et durabilité.

Le Gocycle CX se distingue par son architecture novatrice. Fidèle à la réputation de la marque, ce modèle est à la fois léger et pliable, facilitant son transport et son rangement dans des espaces restreints comme les appartements, les coffres de voiture ou les transports en commun.

Mais la véritable innovation réside dans son guidon Flofit, une première dans l’industrie, offrant un ajustement personnalisable pour le confort du cycliste. Ce guidon, modulable en portée et en angle de prise, permet de multiples positions des mains et se plie facilement, marquant une avancée significative pour les amateurs de vélos électriques urbains. Avec des ajustements possibles en termes de portée, d’angle de prise, offrant plusieurs positions pour les mains et, bien sûr, pliable, il représente une véritable révolution pour les amateurs de vélos électriques urbains exigeants.

Le Gocycle CX n’est pas seulement une prouesse esthétique ; il brille également par ses performances. Pesant seulement 23 kg, il est l’un des vélos cargo électriques les plus légers sur le marché. Toutefois, sa structure robuste lui permet de supporter une charge totale impressionnante de 220 kg, offrant ainsi une solution de transport versatile pour les trajets quotidiens, que ce soit pour emmener des enfants à l’école ou pour des livraisons.

Cependant, pour l’instant, nous n’avons à notre disposition que des rendus et non des photos réelles de ce vélo. Mais connaissant la réputation de Gocycle, qui produit des vélos électriques ultra-premium depuis 2009, dotés de caractéristiques telles que des lumières intégrées, un routage interne des câbles, un affichage minimaliste et des roues montées de manière originale sur les côtés, il y a de quoi rester optimiste.

Spécifications Techniques

Le pont arrière du Gocycle CX, disponible en bois de cerisier ou de teck, est compatible avec un large éventail d’accessoires MIK, des sièges enfants aux porte-animaux, en passant par des sacoches. Cette modularité le rend idéal pour une variété d’usages, renforçant son positionnement comme un véritable substitut à la voiture pour certaines familles.

Le cadre du Gocycle CX mélange alliage à l’avant et fibre de carbone à l’arrière, offrant ainsi un compromis optimal entre légèreté et résistance. Le vélo est équipé d’une batterie amovible de 375 Wh, assurant une autonomie jusqu’à 80 km, idéale pour les trajets urbains ou les petites escapades.

Les freins à disque hydrauliques avant et arrière garantissent une sécurité optimale, tandis que la transmission est conçue pour offrir une assistance au pédalage intuitive.

Un prix justifié

Bien que le Gocycle CX représente un investissement conséquent, avec un prix de départ suggéré autour de 7 000 € pour le modèle CXi, il propose une alternative durable et écologique à la voiture, capable de répondre aux divers besoins de transport d’une famille moderne.

Les précommandes pour le Gocycle CX sont désormais ouvertes, avec les premières livraisons prévues pour septembre. Ce lancement marque une étape importante pour Gocycle, qui continue de naviguer avec succès dans un marché en constante évolution, tout en restant fidèle à sa mission d’innovation et de design réfléchi.