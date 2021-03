Les Galaxy Buds 2 de Samsung pourraient bientôt être une réalité

Samsung pourrait finalement se préparer à lancer les Galaxy Buds 2, comme en témoignent certaines lignes de code dans les données du fichier APK de l’application Galaxy Wearable de Samsung, découvertes par Android Police. À en juger par le nom, il semble que Samsung se prépare enfin à lancer la seconde génération de la gamme Galaxy Buds.

Android Police a pu découvrir quelques détails intéressants sur les Galaxy Buds 2 en fouillant dans le code source de l’APK de l’application Galaxy Wearable. L’application est un pont entre les wearables et les smartphones de Samsung. Chaque fois que l’entreprise lance un nouveau wearable, elle doit mettre à jour l’application avec le support de cet appareil. C’est pourquoi il est d’autant plus logique que les Galaxy Buds 2 soient en préparation.

Les Galaxy Buds 2 sont apparemment développés sous le nom de code « berry », et seront probablement en mesure de se connecter à plusieurs appareils en même temps. Il est prévu que les véritables écouteurs sans fil puissent être lancés aux côtés du prochain Galaxy Z Fold 3 au cours de la seconde moitié de l’année.

L’APK montre également que les écouteurs pourront être connectés à plusieurs appareils. Les Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+ et Galaxy Buds Pro sont également mentionnés dans le fichier APK, ce qui suggère que les Buds 2 sont effectivement une nouvelle paire et ne sont pas liés à des modèles plus anciens. En outre, les lignes de code suggèrent également que les Galaxy Buds 2 seront en mesure de se connecter à des appareils non Samsung.

Les Galaxy Buds 2 seront probablement en concurrence avec la troisième génération d’AirPods d’Apple, dont le lancement est également prévu plus tard dans l’année. Comme ce fut le cas avec les générations précédentes, Samsung cherchera probablement à réduire le prix de ses écouteurs par rapport aux modèles phares d’Apple.

De réelles améliorations ?

En parlant de prix, bien que rien ne soit encore officiel, nous nous attendons à ce que les Galaxy Buds 2 soient comparables aux Galaxy Buds Pro, qui sont vendus au prix de 229 euros. Les Galaxy Buds Pro étaient déjà moins chers que les AirPods Pro à 279 euros, il est donc possible que Samsung veuille garder un écart de prix similaire en passant à la prochaine génération d’écouteurs.

Il est possible que nous puissions nous attendre à ce que les Galaxy Buds 2 améliorent l’ensemble des fonctionnalités des Galaxy Buds Pro. Par exemple, les Galaxy Buds 2 pourraient se vanter d’une suppression du bruit, ainsi qu’un meilleur facteur de forme et une meilleure qualité sonore globale. Samsung devra répondre à ce niveau de qualité élevé, car Apple ne se reposera probablement pas sur ses lauriers. Les AirPods Pro offrent déjà une bonne annulation du bruit et un facteur de forme confortable qui, on peut le supposer, sera amélioré avec la troisième génération d’écouteurs d’Apple.

Quant à savoir quand les Galaxy Buds 2 seront lancés, nous n’en avons aucune idée. Les Galaxy Buds Pro sont assez récents, mais Samsung a un tas de choses à déballer cette année, donc nous pourrions les voir dans les mois à venir.