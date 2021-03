L’Apple TV de nouvelle génération lancée avec une nouvelle télécommande ?

by

Si vous n’êtes pas un fan de la télécommande actuelle de l’Apple TV, vous n’êtes certainement pas le seul. La télécommande Siri de l’Apple TV a suscité une vive controverse et divisé les fidèles de l’Apple TV, mais Apple ne tardera peut-être pas à faire bouger les choses.

Selon les rumeurs, la société serait en train de développer une nouvelle télécommande pour l’Apple TV de nouvelle génération, et bien que les détails sur cette télécommande soient minces pour le moment, je suis sûr que les mots « nouvelle télécommande » vont susciter en vous en certain intérêt.

La rumeur d’aujourd’hui émane de 9to5Mac, qui a parlé à des sources anonymes familières avec les plans d’Apple concernant la nouvelle télécommande. Ces sources disent à 9to5Mac que la nouvelle télécommande Apple TV a le nom de code interne de « B519 », qui en soi est un détail plutôt insignifiant. Comparez cela au nom de code interne de la télécommande Siri actuelle — B439 — et la seule différence entre les noms suggère qu’Apple pourrait se préparer à une mise à niveau plus importante.

Malheureusement pour nous, ce sont tous les détails que les sources de 9to5Mac ont révélés sur cette nouvelle télécommande Apple TV. Nous n’avons aucun détail sur la façon dont l’esthétique de la télécommande pourrait changer, et nous ne savons pas non plus quels boutons pourraient être inclus ou exclus.

La nouvelle télécommande Apple TV sera-t-elle équipée d’un pavé tactile comme l’actuelle, ou Apple va-t-elle l’abandonner au profit d’une télécommande au design plus traditionnel ? Ce sont des questions auxquelles nous n’avons malheureusement pas de réponse pour le moment.

Une annonce à la WWDC ?

Néanmoins, certaines rumeurs suggèrent qu’Apple prépare une Apple TV de nouvelle génération, et il n’est pas exagéré de s’attendre à ce qu’une nouvelle télécommande l’accompagne. La grande question est de savoir quand Apple pourrait révéler cette nouvelle Apple TV. Plus tôt dans la journée, la société a annoncé les dates de la WWDC 2021, mais les logiciels sont toujours au centre de cet événement. Bien sûr, Apple a fait des allusions et même annoncé de nouveaux matériels lors de la WWDC auparavant, mais je ne serais pas surpris si l’événement de 2021 se déroulait sans l’introduction d’une nouvelle Apple TV.

Cela pourrait signifier que nous devrons attendre l’automne — pendant l’événement de révélation de l’iPhone — pour cette annonce particulière. Nous verrons ce qui se passe à la WWDC et au-delà.