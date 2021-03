La Galaxy Watch 4 de Samsung pourrait utiliser Wear OS plutôt que Tizen

Selon la rumeur, Samsung pourrait abandonner Tizen pour les prochaines smartwatches, et alors que les Sud-Coréens sont restés complètement hermétiques à ce changement inattendu, une nouvelle découverte plus tôt dans la semaine suggère que ce sera probablement le cas.

En d’autres termes, il y a de fortes chances que Samsung remplace Tizen par Wear OS de Google sur ce qui pourrait être la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4.

Max Weinbach, qui a jusqu’à présent partagé de nombreux détails précis sur les appareils mobiles non commercialisés, affirme que des preuves d’un nouveau système d’exploitation ont été trouvées dans le code source de la nouvelle version de l’application Galaxy Wearable.

Ces informations suggèrent notamment que Samsung prévoit de passer à ce qui pourrait être Wear OS pour la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4, ce qui, pour la société sud-coréenne, serait le premier pas vers l’abandon de Tizen.

Something I’m also noticing now is sizes. There will probably be a larger and smaller size for both. Looks like a 40/41mm and a 44/45mm for Watch Active and Watch. Looks like also a cellular and bluetooth model for each size.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) March 29, 2021