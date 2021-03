Le Surface Laptop 4 pourrait décevoir avec d’anciennes puces AMD

Alors que la « vraie » Surface Pro 8 devrait être lancée en octobre ou novembre, Microsoft prévoit toujours de lancer le Surface Laptop 4 (une refonte mineure) en avril, avec de meilleures spécifications. Il va sans dire que tout le monde s’attend à des mises à niveau majeures sur tous les fronts, y compris sous le capot, car Microsoft a opté pour un matériel de dernière génération, ce qui est tout à fait logique pour un appareil censé être le pionnier de la gamme Surface.

Mais selon NotebookCheck, il y a de mauvaises nouvelles à cet égard. Il semble de plus en plus probable que le très attendu Surface Laptop 4 de Microsoft utilise un obsolète processeur AMD. Une fuite d’un benchmark pour un ordinateur utilisant un soi-disant processeur « Surface Edition » suggère que nous pourrions être coincés avec une puce Ryzen série 4000, et non les plus récentes série 5000.

L’entrée dans UserBenchmark a été repérée pour un PC inconnu utilisant un « AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition », avec un « RX Vega 8 4000 » intégré – la génération de graphiques utilisée par les anciens CPU Ryzen 4000. Plus précisément, la puce sur le supposé Surface Laptop 4 ressemble beaucoup à un Ryzen 7 4800U à 8 cœurs.

C’est certainement décevant à entendre étant donné que de meilleurs processeurs sont disponibles, mais les 16 Go de RAM inclus dans le benchmark pourraient donner un coup de pouce à ces anciennes puces. Rien n’est encore confirmé, donc Microsoft pourrait encore nous surprendre avec un matériel plus puissant que ce que nous attendons, mais avec toutes les rumeurs qui circulent, nous n’avons pas d’espoir.

Un benchmark de 2020 a suggéré que nous pourrions avoir un Surface Laptop 4 avec un choix entre un processeur AMD Ryzen 4000 ou un processeur Intel Tiger Lake-U. Cela a été plus tard soutenu par des benchmarks cette année qui ont montré un processeur AMD personnalisé et un processeur Intel Core i5 de 11e génération utilisés dans les Surface Laptop 4.

La guerre Intel et AMD

Il semble étrange pour Microsoft d’utiliser des puces Intel plus récentes à côté de processeurs AMD plus anciens, mais les preuves suggèrent que cela pourrait être le cas. Cependant, il se pourrait que ce ne soit pas un coup dur pour AMD, car les scores de benchmark pour chaque dispositif placent Intel derrière avec son score multi-coeurs de 4 970 points – contre 5 726 points pour la puce Intel.

Jusqu’à ce qu’il soit officiellement dévoilé, nous ne saurons pas avec certitude quel matériel sera fourni avec le Surface Laptop 4. Donc, nous devrons attendre et voir quelle version arrive en tête dans ce dernier champ de bataille entre AMD et Intel. En revanche, ne vous attendez pas à un nouveau Surface Laptop avec des changements de design. En effet, le design de la prochaine génération d’ordinateurs portables de Microsoft sera « inchangé » par rapport aux Surface Laptop de dernière génération. Vous pouvez vous attendre à un écran identique, ainsi qu’à un clavier standard, et au même prix.