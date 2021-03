La barre des tâches de Windows 10 dit adieu à Explorer.exe

Microsoft travaille sur plusieurs grands changements pour Windows 10 à long terme, et alors que tout le monde s’attend à ce que la mise à jour d’automne attendue cette année soit celle qui les présente tous, il y a une chance que nous allons devoir attendre un peu plus longtemps pour réellement mettre la main sur tout ce que la société expérimente ces jours-ci.

L’un des changements les plus intéressants sur lequel Microsoft travaille déjà est de donner à la barre des tâches de Windows 10 une DLL propre, la séparant essentiellement de Explorer.exe.

Le changement, qui a été repéré par l’utilisateur Twitter @thebookisclosed, est déjà visible dans les dernières versions previews de Windows 10, bien qu’à ce stade, il ne semble pas être complet.

« La barre des tâches est déplacée de Explorer.exe vers Taskbar.dll. C’est surréaliste de voir que cela a été déplacé après des décennies. Pour l’instant, Explorer contient toujours le code, mais il est possible de passer à l’implémentation DLL. Il y a encore quelques bugs bizarres, comme l’interface utilisateur de la boîte de recherche à moitié cassée », peut-on lire dans le tweet.

The taskbar is being moved from Explorer.exe into Taskbar.dll. Surreal to see this get relocated after decades. Right now Explorer still contains the code, but it’s possible to switch to the DLL implementation. There’s still some odd bugs such as semi-broken search box UI. pic.twitter.com/2gNqcDNTzp

