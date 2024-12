Roadmap écrans Apple : OLED pour iPad, MacBook et un pliable géant en 2028 !

Une feuille de route dévoilée récemment sur la plateforme « X » par @Jukanlosreve, et provenant d’Omida, donne un aperçu fascinant des écrans qu’Apple prévoit d’intégrer à ses produits phares jusqu’en 2028. Bien que cette feuille de route ait débuté en 2022, certains changements prévus pour 2024, comme le passage des iPad Pro à des écrans OLED, se sont déjà concrétisés. Explorons les évolutions prévues pour les iPad, les MacBook, et potentiellement un appareil pliable.

2024 : L’iPad Pro passe à l’OLED

Cette année, Apple a introduit des écrans OLED Tandem pour ses iPad Pro de 11 pouces et 13 pouces, avec des taux de rafraîchissement variables entre 10 Hz et 120 Hz grâce à la technologie ProMotion. Cette mise à jour a également entraîné une augmentation de prix.

Pour répondre aux besoins des consommateurs cherchant de grands écrans sans payer le prix de l’OLED, Apple a lancé une version 12,9 pouces de l’iPad Air. Ce modèle, ainsi que le modèle 10,9 pouces, reste fidèle aux écrans LCD avec un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz.

2026 : L’iPad mini passera à l’OLED hybride, et le MacBook Pro va aussi évoluer

Après une année 2025 sans changements majeurs, la feuille de route prévoit une mise à jour notable dans deux ans. En 2026, l’iPad mini devrait intégrer un écran OLED hybride de 8,4 pouces, avec des coins arrondis et une seule couche RGB pour une luminosité optimisée. Cependant, le taux de rafraîchissement restera à 60 Hz, et la technologie utilisée sera plus simple que celle des iPad Pro actuels.

La même année, les MacBook Pro verront également une transition majeure. Les tailles d’écran augmenteront légèrement pour atteindre 14,3 pouces et 16,3 pouces. Ces modèles abandonneront le LCD pour adopter des écrans OLED Tandem hybrides avec une structure Oxide TFT. De plus, au lieu d’une encoche, les nouveaux écrans utiliseront un poinçon pour la caméra.

2027 : L’iPad Air passe à l’OLED

En 2027, l’iPad Air bénéficiera également de l’écran OLED hybride, marquant l’abandon des panneaux LCD. Les tailles évolueront pour atteindre 11 pouces et 13 pouces, bien que le taux de rafraîchissement reste limité à 60 Hz.

2028 : iPad Pro et MacBook Air, OLED à l’honneur

En 2028, l’iPad Pro continuera d’être un modèle phare avec des panneaux OLED Tandem hybrides, mais intègrera des innovations comme le TSP sur TFE (Touch Sensor Panel sur encapsulation en film mince) et un design sans polariseur. L’absence de polariseur permettra des couleurs plus précises, des images plus lumineuses, et une consommation énergétique réduite.

Par ailleurs, les MacBook Air verront leurs écrans augmenter à 13,8 pouces et 15,5 pouces, tout en adoptant des panneaux OLED hybrides pour améliorer l’efficacité énergétique et la qualité visuelle.

Enfin, Apple introduira un appareil pliable avec un écran OLED de 18,8 pouces, potentiellement un hybride entre une tablette et un ordinateur portable. Cet écran utilisera la technologie Tandem OLED, sans polariseur, avec LTPO TFT et TSP sur TFE, offrant des performances visuelles et énergétiques exceptionnelles.

Avantages des écrans OLED : Une transition stratégique

La transition vers les écrans OLED représente un investissement stratégique pour Apple. Ces écrans, capables de produire leur propre lumière, consomment moins d’énergie en affichant du noir, offrent des contrastes élevés et des noirs profonds. Les OLED Tandem, quant à eux, garantissent une durée de vie prolongée, une meilleure luminosité, et une consommation encore réduite.

Cette feuille de route, confirmée en partie par des experts comme Ross Young, montre qu’Apple continue d’investir massivement dans l’innovation autour des écrans. Que ce soit pour améliorer l’efficacité énergétique, introduire des designs plus élégants, ou même explorer le potentiel des appareils pliables, la marque semble bien positionnée pour maintenir son statut de leader sur le marché des appareils électroniques haut de gamme.