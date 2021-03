Microsoft est en pourparlers pour acquérir Discord pour plus de 10 milliards de dollars

Microsoft est en pourparlers avec Discord pour acquérir le logiciel de chat axé sur les jeux pour plus de 10 milliards de dollars, selon des sources ayant parlé à Bloomberg. En effet, Phil Spencer, le patron de Xbox, serait en train de discuter avec Discord d’une éventuelle transaction.

VentureBeat a rapporté plus tôt dans la journée que Discord étudiait la possibilité d’une vente pour plus de 10 milliards de dollars après que plusieurs potentiels acheteurs aient exprimé leur intérêt, et qu’il avait signé une discussion d’acquisition exclusive avec une partie, suggérant qu’un accord pourrait être proche. Toutefois, les sources de Bloomberg affirment que l’opération n’est pas imminente, une personne ayant déclaré que Discord serait plus susceptible de s’introduire en bourse que de rechercher une acquisition.

Bloomberg cite Epic Games et Amazon parmi les entreprises qui ont également discuté avec Discord par le passé.

Discord serait un atout précieux pour Microsoft et Xbox. Discord est populaire auprès des joueurs sur PC, avec plus de 140 millions d’utilisateurs actifs. En supposant que Microsoft acquière Discord, elle traiterait probablement le service comme ses acquisitions de LinkedIn ou de GitHub, en permettant à Discord de continuer à fonctionner seul, mais en intégrant Discord et la technologie Discord dans d’autres produits Microsoft pour améliorer l’écosystème Microsoft dans son ensemble.

En effet, les efforts de Microsoft pour attirer davantage de joueurs ne sont pas un secret. La société a lancé des consoles de nouvelle génération l’année dernière et a acquis les célèbres studios de jeux ZeniMax et Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. Si la société finit par acheter Discord, elle pourrait vouloir intégrer certaines de ses fonctionnalités premium, comme la vidéo HD et le partage d’écran, à l’offre Xbox Game Pass.

Un atout dans l’arsenal de Microsoft

Le logiciel Discord est gratuit pour la plupart des utilisateurs, mais la société gagne de l’argent grâce aux abonnements Nitro à 9,99 euros par mois, qui offrent des fonctionnalités plus avancées telles que le partage d’écran en haute résolution, des packs d’autocollants supplémentaires et des limites de téléchargement plus importantes. La pandémie de coronavirus a permis à Discord de se développer rapidement, les gens passant plus de temps à la maison. En décembre dernier, la société a annoncé qu’elle comptait plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels qui passaient 4 milliards de minutes à converser entre eux chaque jour. Pendant ce temps, les gens ont commencé à utiliser l’application pour des groupes d’étude, des communautés artistiques et même pour regarder des films ensemble. Microsoft pourrait donc tirer parti de cette situation pour cibler les personnes qui ne sont pas des joueurs et élargir la base d’utilisateurs de Discord.

Pour l’instant, il est encore très tôt et l’opération pourrait encore être confiée à un certain nombre d’autres sociétés, ou Discord pourrait finalement décider de s’introduire en bourse. Mais Microsoft pourrait vraiment avoir besoin d’une plateforme de chat orientée vers les consommateurs et qui a de véritables utilisateurs, contrairement à Microsoft Teams for Consumers ou Skype, dont l’utilisation a considérablement diminué ces dernières années.