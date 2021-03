Le plantage des applications Android est imputé à WebView, voici la solution rapide

Il n’est pas rare qu’une mise à jour casse une application en parfait état de marche, mais ces cas sont de plus en plus rares, surtout pour les applications importantes et populaires. Cependant, lorsque les composants « invisibles » de Google tombent en panne de cette manière, cela affecte des dizaines, voire des centaines d’applications qui en dépendent. C’est le cas du WebView d’Android dont la mise à jour a fait planter certaines applications pour une raison inconnue. Heureusement, la solution pour y remédier est simple et ne nécessite pas de réinitialiser les applications concernées.

En effet, les utilisateurs d’Android sont confrontés à des pannes d’applications aléatoires au cours des dernières heures. Des applications comme Gmail, Google, Yahoo Mail et d’autres s’arrêtent constamment et se comportent de manière erratique. Cependant, Google est conscient du problème et travaille sur une solution.

Dans une déclaration à plusieurs publications, un porte-parole de Google a déclaré : « Nous sommes conscients d’un problème avec WebView qui provoque le plantage de certaines applications sur Android. Nous travaillons actuellement à valider complètement la portée du problème et un correctif est en cours ». Le bug semble avoir un impact sur toutes les applications Android qui utilisent le composant système WebView. Google a apparemment diffusé une mauvaise mise à jour de WebView, entraînant des plantages d’applications Android.

WebView, plus connu sous le nom de Android System WebView, est un composant système qui permet à toute application d’afficher des pages Web sans avoir à développer et à livrer son propre moteur de navigation. Il est préinstallé sur tous les appareils Android et est mis à jour indépendamment depuis le Google Play Store. Malheureusement, cela signifie également que lorsqu’il tombe en panne, cela peut potentiellement affecter la plupart des applications Android. C’est exactement ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures.

Certains utilisateurs ont constaté que la suppression de la dernière mise à jour de WebView ou la désinstallation complète de WebView règle le problème. Le compte Twitter officiel du support américain de Samsung recommande également de supprimer la mise à jour.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings> apps> tap the three dots in the top right corner> show system apps> search for Android System WebView> select Uninstall updates. ^Nina

