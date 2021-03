La version 21H1 de Windows 10 franchit une nouvelle étape importante avant son lancement

La mise à jour 21H1 de Windows 10 devrait être poussée durant le printemps aux utilisateurs, de sorte que Microsoft donne maintenant ses touches finales avant le lancement très attendu pour les appareils de production.

Plus tôt cette semaine, l’entreprise a confirmé que Windows 10 21H1 est désormais disponible pour la validation de la préversion commerciale, ce qui signifie que les clients commerciaux peuvent inspecter le système d’exploitation et effectuer l’exploration et la validation des fonctionnalités à l’avance.

Cette nouvelle mise à jour des fonctionnalités n’est pas une version majeure, mais les partenaires commerciaux doivent quand même s’assurer que tout fonctionne comme prévu sur leurs appareils.

« Voulez-vous voir à quelle vitesse les appareils sont mis à jour de la version 2004 ou 20H2 à la version 21H1, et à quel point les temps d’arrêt sont réduits ? Maintenant vous le pouvez ! » explique Microsoft.

« Vous pouvez accéder à Windows 10, version 21H1 par tous les canaux standard, notamment Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) et Azure Marketplace, ou vous pouvez télécharger un fichier ISO. Si vous gérez les mises à jour directement à partir de Windows Update et que vous avez des appareils inscrits dans le canal Release Preview à des fins de validation, vous pouvez vous rendre sur la page des paramètres Windows Update de l’appareil pour télécharger et installer Windows 10, version 21H1 et faire l’expérience de la mise à jour remarquablement rapide qui accompagne la mise à jour depuis le package d’activation », précise la société.

Lancement en avril ou mai

Windows 10 21H1 devrait être lancé en avril ou en mai, selon le traditionnel calendrier de sortie de Microsoft. Autrement dit, elle devrait dans les mains des consommateurs dans environ deux mois.

Elle n’apportera que des améliorations mineures ici et là, car Microsoft se concentre sur les raffinements sous le capot, alors que des changements plus importants sont prévus pour l’automne 2021, lorsque la mise à jour 21H2 devrait être lancée. Cependant, la prochaine mise à jour 21H1 est déjà disponible pour les testeurs dans le cadre du programme Windows Insider.