Threadit, le nouvel outil de télétravail de Google, vous aide à éviter les réunions

Il y a un peu plus d’un an, l’incubateur interne de startups de Google, Area 120, a commencé à travailler sur des moyens de rendre le télétravail plus facile et plus efficace. L’idée, baptisée Threadit, consiste à utiliser de courts enregistrements vidéo pour capturer votre travail et le partager avec vos collègues. Ironiquement, Threadit a également été construit à distance pendant la période de pandémie mondiale liée à la COVID-19.

Cet outil de télétravail vous permet de communiquer plus efficacement avec vos collègues tout en travaillant à distance, comme vous le feriez si vous étiez de retour au bureau. Grâce à cet outil, vous pouvez enregistrer un court message vidéo pour répondre à des questions, montrer l’avancement de votre travail ou demander un retour d’information sans avoir à organiser des réunions et à espérer que les horaires de chacun s’alignent. Il vous permet également de rester un peu plus connecté avec votre équipe.

Threadit vous permet de vous enregistrer et d’enregistrer votre écran, et vous pouvez facilement détruire un enregistrement et en commencer un nouveau si vous faites une erreur. Il vous permet également d’assembler plusieurs courts clips vidéo en un seul message vidéo cohérent. Les autres utilisateurs peuvent également répondre avec leur message vidéo.

L’outil de message vidéo est également une aubaine pour les entreprises réparties sur plusieurs fuseaux horaires, car il permet aux employés travaillant à domicile de visualiser les messages et d’y répondre au moment qui leur convient le mieux. De plus, c’est un moyen facile de s’assurer que la voix de chacun est entendue dans une réunion, et pas seulement celle de la personne qui parle la plus forte.

En ce qui concerne le respect de la vie privée, les utilisateurs de Threadit peuvent choisir de rendre leurs vidéos publiques ou d’en restreindre l’accès et de contrôler si les destinataires peuvent répondre à leurs clips. Google précise également qu’elle « ne revendique pas la propriété de votre contenu, y compris les vidéos, textes, données, informations et fichiers que vous mettez en ligne, partagez ou stockez sur votre compte Threadit ».

Un outil très efficace

Threadit est également livré préchargé avec des modèles, de la revue de code aux tutoriels de produits et aux mises à jour de leadership. La société pense que cet outil pourrait être un complément bienvenu pour les entreprises qui cherchent à réduire le nombre de réunions et pour les utilisateurs qui ne sont pas à l’aise pour partager leurs opinions avec un large public.

Threadit peut être utilisé pour partager une présentation de vente, souhaiter un bon anniversaire à un collègue ou envoyer un tutoriel sur un logiciel. Il suffit de partager un lien et il n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit. Threadit est disponible depuis votre navigateur Web ou sous la forme d’une extension Chrome.

ThreadIt est actuellement en phase de bêta public et peut être essayé par tout le monde. Google évaluera les réactions des utilisateurs et l’intérêt du public avant de décider d’intégrer de nouvelles fonctionnalités.