Windows 10X aurait été repoussé à l’automne 2021

Microsoft est restée très silencieuse au sujet de Windows 10X, à l’exception de quelques allusions. Le responsable de Windows et Surface, Panos Panay, a déclaré plus tôt qu’il était « gonflé à bloc » pour un « Windows de nouvelle génération » et a promis que « l’année sera massive pour Windows ». Microsoft a évidemment gardé le silence sur toute nouvelle information concernant Windows 10 X.

Curieusement, on pense que Microsoft a spécifiquement ajusté le calendrier de mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 pour faire de la place à Windows 10X, et c’est la raison pour laquelle la prochaine mise à jour Windows 10 21H1 sera petite.

Malgré les fuites de builds du système d’exploitation qui se sont récemment répandues en ligne, il semble que Microsoft veuille passer plus de temps à aplanir les bugs et autres problèmes avant de rendre quelque chose d’officiel . Bowden dit également que la société n’a pas été en mesure de signer une version finale du système d’exploitation en décembre.

Windows 10X, le système d’exploitation que Microsoft a annoncé en grande pompe à l’automne 2019 et qui devait initialement être lancé en 2020, est à nouveau retardé, selon un rapport. Attendu au printemps de cette année, il semble maintenant que Windows 10X serait en fait lancé à l’automne , une fois de plus sur un facteur de forme à écran unique.