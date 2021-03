OVH n’a pas de sauvegardes pour certains systèmes affectés par l’incendie

by

Alors que OVH s’apprête à remettre en service ses datacenters, dont l’un a subi un incendie majeur la semaine dernière, il s’avère que toutes les données hébergées chez l’hébergeur OVH ne sont pas récupérables.

Le récent incident désastreux survenu dans les installations de Strasbourg, le troisième hébergeur au niveau mondial, a mis hors ligne plusieurs sites Web et services en ligne populaires. Le PDG d’OVH a laissé entendre que des travaux de maintenance bâclés sur quelques onduleurs auraient pu déclencher l’incendie qui a détruit l’un des quatre centres de données de l’hébergeur et mis hors service d’importants sites Web et services.

Octave Klaba, PDG d’OVH, a posté un message vidéo décrivant les efforts de son équipe pour remettre les centres de données en ligne, et la société a également mis en ligne une page Web détaillant l’état et les sauvegardes de tous les services offerts par les centres de données. Cependant, il semble qu’à l’instar de plusieurs services, un certain nombre de sauvegardes internes sont également irrécupérables.

Outre les sauvegardes marquées comme non récupérables, la page avertit qu’il est possible que certains des services répertoriés comme récupérables ne puissent finalement pas être récupérés, en raison de ce qu’elle décrit comme une « situation exceptionnelle ».

En outre, plusieurs services font toujours l’objet d’une enquête et pourraient s’ajouter à la liste des services non récupérables.

Des services non récupérables

The Register a dressé une liste des services non récupérables, après avoir parcouru la page d’état. Il s’agit notamment de Plesk, Datastore, les serveurs privés virtuels dans certaines zones OpenStack, et plus encore.

Plesk

NAS-HA storage

Datastore

vRops

Managed Veeam Backup (Local DC) in SBG 1 and 2

Virtual private servers in some OpenStack zones

VPS Snapshot Cloud

Monthly public cloud instances in some OpenStack zones

EG-HG-SP Backup Instance

Public Cloud Archive (PCA)

Public Block Storage (Ceph)

Klaba a continuellement tweeté sur l’état des opérations de récupération et de redémarrage. Selon ses derniers tweets, OVH dispose d’une équipe de 60 personnes travaillant 24 heures sur 24 par roulement pour faciliter les opérations de redémarrage, y compris l’installation de plus de 3 500 nouveaux serveurs et près de 2 000 téraoctets de stockage, qui ont été livrés sur le site.