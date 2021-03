Microsoft Edge va offrir de nouveaux paramètres de personnalisation avec des thèmes

by

Microsoft apporte un nouveau lot d’options de personnalisation à Edge, vous permettant de personnaliser totalement l’apparence de votre navigateur.

Les développeurs de logiciels ont progressivement ajouté les options de mode sombre tant appréciées à un flux infini d’applications, mais Microsoft se montre plus coloré avec Edge. Dans les futures versions du navigateur, il sera possible de choisir parmi un large éventail de thèmes pour aider à créer un look personnalisé.

Les nouvelles options suivent l’exemple de Chrome, et vous permettent de choisir parmi pas moins de 14 thèmes basés sur la couleur, et de télécharger encore plus de styles depuis le Chrome Web Store. La similitude de l’approche est due au fait que Edge est désormais basé sur le même moteur Chromium que le navigateur de Google.

Les choix disponibles dans Edge sans avoir à s’aventurer dans une boutique sont les suivants : Brouillard matinal, Menthe glaciale, Escapade sur une île, Brise fraîche, Rose de soie, Bubblegum, Journée ensoleillée, Paradis de mangue, Sombre et orageux, Inclinaison douce, Lueur de clair de lune, Prune juteuse, Rouge épicé et Forêt mystique. Comme les noms de peinture dans les quincailleries, tous ces noms ne donnent pas beaucoup d’indications sur ce à quoi on peut s’attendre en termes de couleur, mais il y a un aperçu utile pour vous aider à faire votre choix.

En test pour le moment

Comme c’est souvent le cas avec les nouvelles fonctionnalités de ce type, Microsoft les teste sur des personnes utilisant des versions preview de Edge. Si vous voulez jeter un coup d’œil aux nouvelles options de personnalisation, vous devez utiliser la version Canary de Edge 91 ou la version Dev de Edge 90. Ces deux versions du navigateur sont disponibles au téléchargement.

Pour essayer les nouveaux thèmes, vous devez également activer un flag facultatif. Pour ce faire, lancez Edge et suivez les étapes suivantes :

Rendez visite à edge://flags

Recherchez “Enable picker for color based themes“

Utilisez le menu déroulant pour activer le paramètre en sélectionnant “Enabled”

Cliquez sur le bouton pour redémarrer le navigateur

Vous pouvez maintenant ouvrir les paramètres de Edge, aller dans la section Apparence, et vous trouverez de nouvelles options de thème.