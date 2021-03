Les capacités de minage de crypto-monnaies de la RTX 3060 sont débloquées

Après tout, la décision de NVIDIA de limiter les cartes RTX 3060 et de proposer les CMP séparément n’a pas été sans controverse, il est donc possible qu’il s’agisse d’un geste intentionnel de la part de NVIDIA après une bonne dose de pression médiatique. Reste à savoir ce que l’avenir nous réserve.

Bien sûr, il s’agit de pilotes bêta et non de pilotes réels, donc seul un nombre limité d’utilisateurs de cartes RTX 3060 verront ces limitations de minage de cryptomonnaie levées, mais tout de même.

Les joueurs PC à la recherche d’une mise à niveau ont besoin de tous les avantages possibles, car non seulement ils essaient de trouver un nouveau GPU dans un contexte de pénurie de puces, mais ils doivent également faire face aux mineurs de cryptomonnaies qui s’arrachent les cartes à gauche et à droite parce que nous nous trouvons dans un boom de la cryptomonnaie en ce moment. Si NVIDIA a effectivement réduit le taux de hachage du minage d’Ethereum dans les nouvelles cartes RTX 3060, il semble que NVIDIA vient également de supprimer cette limitation dans les nouveaux pilotes bêta de la carte .