Visual Studio Code fonctionne désormais en natif sur le Apple Silicon

Microsoft est l’une des entreprises qui ont travaillé dur pour ajouter le support pour les puces Apple Silicon depuis que le géant technologique basé à Cupertino a annoncé la puce M1 en novembre dernier.

Et depuis lors, Microsoft a déjà mis à jour plusieurs produits avec une prise en charge native du processeur M1, et cette semaine, c’est au tour de Visual Studio Code d’obtenir la même mise à jour.

À partir de la dernière version, Visual Studio Code peut fonctionner en natif sur une puce Apple Silicon, Microsoft proposant désormais plusieurs versions pour les utilisateurs Apple. En effet, la version 1.54 de Visual Code Studio est la première version stable prenant en charge les Mac M1. Les développeurs n’ont plus besoin d’installer Rosetta pour faire fonctionner VS Code de Microsoft sur les nouveaux Mac M1 (et tout autre nouveau Mac à venir avec un processeur ARM).

En d’autres termes, vous pouvez soit obtenir le paquet universel, qui est évidemment plus volumineux, mais aussi des paquets dédiés Intel et Apple Silicon, de sorte que les utilisateurs peuvent obtenir celui qu’ils veulent dans une petite version.

« Nous sommes heureux d’annoncer la première version de cette itération de la version stable du Apple Silicon. Les utilisateurs de Macs équipés de puces M1 peuvent désormais utiliser VS Code sans émulation avec Rosetta, et remarqueront de meilleures performances et une plus grande autonomie de la batterie lorsqu’ils utiliseront VS Code. Merci à la communauté d’avoir signalé les problèmes dès le début de l’itération », a annoncé Microsoft. « Le téléchargement par défaut de VS Code pour macOS est maintenant une version universelle qui fonctionne en natif sur tous les Macs. Sur la page des téléchargements, vous pouvez trouver plus de liens vers les builds spécifiques à l’architecture pour Intel ou Apple Silicon, qui sont des téléchargements plus petits par rapport au paquet Universal ».

La transition vers l’architecture ARM

Apple parie beaucoup sur la puce M1, et la société veut élargir sa gamme d’appareils avec plus de produits qui fonctionneraient sur son propre processeur ARM personnalisé. Les applications qui fonctionnent en natif sur une puce M1 offrent de meilleures performances et sont également plus efficaces sur le plan énergétique, car elles tirent parti de toute la puissance de la nouvelle architecture au lieu d’être émulées et traduites à partir de l’ancienne plateforme Intel. De nouveaux iMac alimentés par une puce Apple Silicon sont attendus assez tôt, et la société travaillerait également sur une puce M1 améliorée qui pourrait voir le jour dans les derniers mois de 2021.

La dernière version de Visual Studio Code est désormais disponible sur le site Web de Microsoft et peut être téléchargée gratuitement. Microsoft note que VS Code 1,54 pour macOS est un binaire universel, il fonctionne donc à la fois sur les Mac Intel et M1.