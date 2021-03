Aucun nouvel iPhone SE n’arrivera cette année, seulement en 2022

Des sources proches de l’industrie ont laissé entendre à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu’Apple prévoyait de supprimer le modèle « mini » de la gamme d’iPhone, tout cela pour tenter de faire de la place à un iPhone SE moderne attendu dès ce printemps.

À un moment donné, la rumeur a même couru que le nouvel iPhone SE serait doté d’une version Plus et d’un design inspiré de l’iPhone 11, abandonnant ainsi le look old school pour adopter l’approche moderne dont l’iPhone X a été le pionnier en 2017.

Et si cette approche a du sens à un certain niveau, ce n’est pas ce qu’Apple prévoit de faire pour la gamme d’iPhone 2021, selon le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, comme le rapporte 9to5mac.

Non seulement l’iPhone mini continuera à faire partie de l’offre, mais en même temps, Apple ne prévoit pas de lancer un nouvel iPhone SE cette année. Et si un nouvel iPhone SE ne serait pas lancé en 2021, il arrivera en fait en 2022, et que Apple prévoit des changements assez importants.

L’un d’entre eux est l’ajout d’une puce 5G, peut-être issue de la nouvelle série d’iPhone 13 cette année, de sorte que l’iPhone SE 2022 sera le premier modèle de ce type à disposer de la connectivité de nouvelle génération. Il semble qu’Apple souhaite donc conserver l’iPhone SE comme point d’entrée dans l’écosystème iOS pendant encore un an avant que le nouveau modèle n’arrive avec la 5G.

Un nouvel iPhone SE l’année prochaine

En même temps, il semble qu’Apple ne soit pas encore prêt à renoncer au design traditionnel de l’iPhone, de sorte que le prochain SE continuera à arborer le look de l’iPhone 8 avec un écran de 4,7 pouces. Le capteur Touch ID intégré dans le bouton d’accueil serait toujours présent, et il est fort probable qu’Apple prévoie un prix analogue pour le prochain modèle.

À l’heure actuelle, le prix de l’iPhone SE commence à 429 euros, de sorte que le modèle de 2022 remplacerait la version actuelle lorsqu’il sera mis en service.