Si vous utilisez Google Photos, vérifiez votre option de qualité de sauvegarde

Si vous êtes un habitué de Google Photos, vous avez peut-être fait bon usage de son mode de stockage « haute qualité », qui compresse vos clichés pour gagner de l’espace. Mais ce n’est plus recommandé, selon un nouvel e-mail envoyé par Google à certains utilisateurs du service.

Lorsque Google a lancé son service de stockage dans le cloud Google Photos, à ne pas confondre avec l’application du même nom, le géant de la recherche a été salué comme le moyen ultime d’économiser de l’espace sur votre smartphone et de préserver vos souvenirs numériques presque pour toujours. Elle était accompagnée d’une offre plutôt généreuse d’espace de stockage de photos presque illimitées, à condition qu’elles ne soient téléchargées qu’en haute qualité.

Rien ne dure éternellement, comme on dit, et Google a revu ses déclarations antérieures en faveur d’un plus grand espace pour un abonnement à Google One. Pour être juste, Google a le droit de modifier sa politique ou ses fonctionnalités, dans les limites de la raison et avec un avertissement préalable. Elle n’a pas non plus fait de déclarations quantifiables pour une raison, laissant certaines choses ouvertes à l’interprétation et susceptibles d’être modifiées si nécessaire.

Google Photos propose deux options de qualité pour sauvegarder vos photos : « Haute qualité », qui comprime les clichés à 16 mégapixels pour économiser de l’espace, et « Qualité originale », qui sont stockées à la même résolution que vous les avez prises. Il y a quelques années, Google affirmait que les photos de haute qualité présentaient une qualité visuelle quasi identique à leur qualité d’origine. Le but, à l’époque, était d’encourager les utilisateurs à compresser leurs photos originales afin de profiter de l’offre de stockage illimité de Google Photo. Toutefois, à partir du 1er juin de cette année, même les photos de haute qualité seront prises en compte pour votre stockage dans le cloud, et vous atteindrez facilement votre quota de 15 Go sans avoir à payer un abonnement de stockage supplémentaire.

Mais dans un récent e-mail envoyé à certains abonnés, Google avertit que les photos téléchargées en « haute qualité » peuvent apparaître fortement pixélisées par rapport aux photos « originales ».

Attirer la foule à son service payant ?

L’image ci-dessus compare la différence entre la qualité originale (à gauche) et la haute qualité (à droite), montrant clairement une qualité visuelle loin d’être identique. Si l’on considère que les téléchargements en haute qualité suppriment par défaut les photos en qualité originale sur votre smartphone, cela signifie que vous risquez de causer des dommages irréversibles à vos photos originales. D’une part, cela peut ne pas être représentatif de toutes les photos en haute qualité et certains utilisateurs peuvent même ne pas être capables de faire la différence la plupart du temps. D’autre part, ces changements ont laissé certaines personnes soupçonner l’arrière-pensée de Google d’inciter les gens à payer davantage après les avoir rendus accros à Google Photos il y a des années.

Pour rappel, les prix d’abonnement à Google One commencent à 1,99 euro par mois pour 100 Go d’espace de stockage sur Google Photos, Google Drive et Gmail, et augmentent en fonction de la quantité de stockage dont vous avez besoin. Si vous aimez utiliser l’espace de stockage illimité de Google Photos, vous pouvez toujours le faire, au moins pour les prochains mois. Sachez simplement qu’à partir du 1er juin, Google vous demandera de passer à Google One pour obtenir plus de 15 Go d’espace de stockage.