Microsoft facilite considérablement le processus de mise à jour de Windows 10

Microsoft semble prête à bouleverser la façon dont elle publie les mises à jour de Windows 10 après l’annonce d’un nouveau type de téléchargement. Pour la première fois dans une version publique, Microsoft a publié une mise à jour cumulative de Windows 10 qui est combinée avec une mise à jour de la pile de service afin de faciliter l’installation des systèmes des clients.

On peut espérer que cette nouvelle méthode de regroupement et de diffusion des mises à jour de Windows 10 augmentera le taux de réussite des téléchargements et des installations, tout en prévenant les éventuels problèmes de mise à jour parfois constatés par le passé.

Microsoft publie parfois des téléchargements de mises à jour de la pile de service (SSU), qui incorporent des changements importants au processus de mise à jour lui-même, à des occasions spéciales, liant les mises à jour et les corrections pour tout problème qui pourrait empêcher une mise à jour de Windows 10 de s’installer correctement.

« Les mises à jour de la pile de service (SSU) vous garantissent une pile de service robuste et fiable afin que vos appareils puissent recevoir et installer les mises à jour Microsoft », a indiqué la société dans ses dernières notes de mise à jour.

La société a révélé l’année dernière qu’elle inclurait les SSU dans ses traditionnelles mises à jour cumulatives pour le système d’exploitation, car les SSU étaient auparavant installés séparément, ce qui conduisait parfois à une situation où une mise à jour cumulative ne pouvait pas être installée sur un PC parce que le SSU concerné était une condition préalable, et n’était pas présent.

La première mise à jour combinée LCU/SSU est disponible

Ce problème est plus susceptible d’être rencontré par un administrateur système supervisant un groupe de machines et s’occupant des complexités qui y sont liées, bien qu’un seul utilisateur de PC puisse potentiellement rencontrer cette problématique lors de l’installation manuelle des mises à jour.

La première version combinée de ce type de mise à jour poussée au public par Windows Update était la mise à jour cumulative optionnelle KB4601382 de Windows 10 2004/20H2. « À partir de cette version, Microsoft combinera la dernière mise à jour de la pile de service (SSU) pour votre système d’exploitation avec la dernière mise à jour cumulative (LCU). Pour bénéficier de cette amélioration, installez le SSU autonome le plus récent (KB4598481) avant d’installer cette LCU », a déclaré Microsoft dans ses notes de mise à jour.