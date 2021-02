MWC 2021 : ZTE lance la seconde génération de la caméra sous l’écran, et un scanner facial 3D sous l’écran

ZTE a lancé le premier smartphone commercial avec une caméra intégrée à l’écran en septembre de l’année dernière. Aujourd’hui, ZTE a annoncé au MWC 2021 de Shanghai sa deuxième génération de caméra intégrée à l’écran, dont les performances ont été améliorées. De plus, ZTE a également présenté son premier scanner facial 3D à l’écran lors de cet événement.

Pour les non-initiés, ZTE a lancé le ZTE Axon 20 5G avec la première caméra autonome sous l’écran au monde. Bien que l’idée soit excellente, la mise en œuvre n’était pas tout à fait correcte. La caméra a reçu un score DxOMark très bas. Cela s’explique par les faibles performances de la caméra frontale et par les images floues qu’elle prend.

Eh bien, maintenant, la société chinoise a présenté sa seconde génération de caméra autonome sous l’écran avec de meilleures performances. Celle-ci vise à régler les problèmes du module de caméra intégré de première génération et à améliorer les performances de selfie des futurs appareils de la société.

Selon une publication de ZTE sur sa page officielle Weibo, la société a déclaré que « les pixels de la caméra sous l’écran ont été augmentés ».

Ainsi, la nouvelle caméra sous écran est dotée d’une densité de pixels de 400 ppp. C’est le double de la densité de pixels du module de première génération. De plus, la société affirme que le module de seconde génération sera « plus cohérent » avec le reste de l’écran.

De réelles prouesses

La société a essentiellement essayé d’éliminer l’effet de flou des photos prises avec la solution de première génération. C’est la seule raison pour laquelle la première caméra frontale sous l’écran au monde a obtenu le deuxième pire score du classement de DxOMark la semaine dernière.

Outre la technologie de caméra sous l’écran de seconde génération, ZTE a également présenté un nouveau et, bien sûr, le premier scanner 3D à lumière structurée sous l’écran au monde. Cela permettrait aux appareils de scanner en 3D le visage des utilisateurs pour déverrouiller un appareil. Et cela aussi sans encoche ni trou sur l’écran. La société affirme que cela pourrait également alimenter la modélisation 3D, la réalité augmentée (RA) et les applications de paiement dans les prochains jours.