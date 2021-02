Au Q4, Apple devient le premier fabricant de smartphones, devant Samsung et Xiaomi

Les chiffres des ventes de smartphones au quatrième trimestre de l’année 2020 donnent l’impression que les grandes marques ont joué au jeu des chaises musicales. Comme le montre Gartner, les cinq premières marques de smartphones ayant vendu le plus de smartphones dans le monde ont changé de place d’une année sur l’autre.

Au quatrième trimestre 2019, Samsung était le leader, suivi par Apple, Huawei, Xiaomi et OPPO. Fin 2020, Huawei est tombé à la 5e place, et Apple est passé en tête, suivi de Samsung, Xiaomi et OPPO entre les deux. Les chiffres indiqués ici représentent les ventes de smartphones aux utilisateurs finaux par vendeur au quatrième trimestre de l’année, tant pour 2020 que pour 2019. Il est important de noter ici que certains graphiques d’analyse montrent les expéditions — qui sont toujours légèrement différentes des ventes. Une entreprise peut expédier autant de smartphones qu’elle le souhaite et n’en vendre aucun. Ce graphique suit les ventes réelles aux clients.

En effet, l’iPhone 12 a aidé Apple à dépasser Samsung au 4e trimestre de l’année dernière, selon des données partagées par Gartner, le géant technologique basé à Cupertino ayant vendu près de 80 millions d’unités. Cela a suffi à Apple pour s’assurer une part de marché de 20,8 % au cours du trimestre et réaliser une augmentation de 14,9 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Samsung est arrivé en seconde position avec 62,1 millions de smartphones et une part de marché de 16,2 %, bien que les Sud-Coréens ont enregistré une perte de 11,8 % par rapport au quatrième trimestre 2019.

Xiaomi est troisième au classement avec 43,4 millions de smartphones vendus, et 11,3 % de parts de marché, ce qui représente cette fois une croissance de pas moins de 33,9 %. Les ventes de smartphones de Huawei se sont effondrées au cours du trimestre, passant de 58,3 millions d’unités à pas moins de 34,3 millions d’unités. Cela signifie que Huawei a obtenu une part de marché de seulement 8,9 % au quatrième trimestre 2020, une baisse importante par rapport aux 14,3 % de l’année précédente.

Si l’on considère les parts de marché de ce trimestre, les cinq premiers ont avalé une part du total légèrement supérieure à celle de l’année dernière. Tous les « autres » détiennent seulement 33,9 % du marché au quatrième trimestre 2020.

Samsung en tête des ventes pour l’ensemble de l’année 2020

Selon Gartner, le marché dans son ensemble a diminué de 5,4 %, avec des ventes de 384,6 millions d’unités seulement. « Les ventes de davantage de smartphones 5G et de smartphones d’entrée et de milieu de gamme ont minimisé le déclin du marché au quatrième trimestre 2020 », a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner. « Même si les consommateurs sont restés prudents dans leurs dépenses et ont retardé certains achats, les smartphones 5G et les fonctionnalités liées à la caméra ont encouragé certains utilisateurs finaux à acheter de nouveaux smartphones ou à mettre à niveau leurs smartphones actuels au cours du trimestre ».

En ce qui concerne les ventes pour l’année 2020, Samsung reste le leader avec 253 millions d’unités vendues et 18,8 % de parts de marché, suivi par Apple avec 199,8 millions d’unités et 14,8 % de parts de marché. Malgré les résultats décevants du quatrième trimestre, Huawei est resté le troisième fabricant de smartphones en 2020 avec des ventes totales de 182,6 millions d’unités et une part de marché de 13,5 %.