Sony WF-1000XM4 : une fuite montre un nouveau design des écouteurs sans fil

Les écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony, depuis leur lancement l’année dernière, ont été très populaires auprès des consommateurs et des audiophiles. Aujourd’hui, les rumeurs laissent entendre que Sony se prépare à lancer sa seconde génération d’écouteurs entièrement sans fil, les WF-1000XM4. Une image des écouteurs, récemment divulguée, pourrait être notre premier regard sur l’appareil.

Cette image a été partagée sur Reddit par un utilisateur nommé Key_Attention4766. Plus tard, les gens du Walkman Blog ont pris l’image et l’ont analysée à leur manière. Aujourd’hui, bien que l’image puisse être légitime, il y a toujours un risque que ce type d’images présente des appareils contrefaits. Malheureusement, ce que vous voyez sont les seules images qui ont été partagées. Apparemment, Key_Attention 4766 n’a pas le produit ni même la boîte dans laquelle ils sont présentés, juste la pochette.

Alors, qu’est-ce que Sony prévoit pour sa seconde génération d’écouteurs ? Eh bien, selon l’analyse de l’image (ci-jointe), Walkman Blog rapporte qu’il y a quelques incohérences dans le produit.

Pour commencer, la police du nom du modèle serait un peu plus fine que celle des modèles actuels. Deuxièmement, le logo Sony doré correspond à la marque des écouteurs WH-1000XM4 et WF-1000XM3 actuels. Cependant, le fait qu’il soit placé sur le côté de l’écouteur au lieu de la position traditionnelle en haut de l’écouteur est un peu étrange. De plus, l’embout qui apparaît sur l’image ne correspond pas aux embouts à base de mousse à mémoire de forme que Sony fournit avec les modèles actuels. Ce type de conception crée une étanchéité et complète finalement la technologie de suppression du bruit.

Ces petits détails sont importants lorsqu’il s’agit de vérifier l’authenticité d’un appareil électronique. Ainsi, les incohérences dans ces détails tendent à suggérer qu’il pourrait s’agir de l’image d’un faux appareil. Heureusement, nous pouvons encore discerner certaines choses à partir de la photo et d’une autre partie de la pochette, qui prétend montrer que les écouteurs WF-1000XM4 auront une autonomie de 6 heures avec l’annulation du bruit activée. Ils pourraient se vanter d’une autonomie de 18 heures avec le boîtier de charge inclus.

Une image légitime ?

D’un autre côté, il est possible que Sony essaie de nouveaux choix de conception pour ses prochains écouteurs entièrement sans fil. Sony a sorti ses écouteurs antibruit WF-1000XM3 en 2019, il est donc temps de passer à un nouveau modèle. Si cette image des WF-1000XM4 est la bonne, il faut espérer qu’il y aura bientôt une annonce, avec des caractéristiques comme la résistance à la sueur et à l’eau et la recharge sans fil.

Cependant, nous n’en serons pas sûrs tant que Sony n’aurait pas officiellement annoncé les écouteurs. En supposant que l’image est réelle, rien n’indique quand les écouteurs pourraient arriver sur le marché ni combien ils pourraient coûter. Sony a tendance à privilégier le haut de gamme avec ses produits audio, et l’on peut supposer que le WF-1000XM4 suivra cette tendance.