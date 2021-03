Comment choisir un service de stockage de photos ?

En 2019, le service de stockage de photos Flickr a modifié sa politique précédente qui consistait à offrir 1 To de stockage gratuit à ses utilisateurs, en limitant plutôt le stockage gratuit à 1 000 photos. Il y a eu, comme vous pouvez l’imaginer, un grand tollé de la part des membres de Flickr.

Aujourd’hui, les temps changent, et maintenant Google — qui jusqu’à présent offrait un stockage illimité pour les photos « de haute qualité », alias non compressés, a annoncé que « illimité » est changé en « jusqu’à 15 Go sur votre compte Google ». En d’autres termes, si le stockage de photos et de vidéos ne compte pas actuellement dans le total de vos 15 Go gratuits sur un compte Google, il le fera bientôt — avec vos fichiers Gmail, Google Drive et d’autres données stockées. Une fois que vous aurez atteint cette barrière de 15 Go, vous devrez souscrire au service Google One pour augmenter votre capacité de stockage.

Si vous êtes un utilisateur de Google Photos et que vous trouvez tout cela un peu irritant, vous pensez peut-être à partir. Mais d’abord, c’est une bonne idée de vérifier vos alternatives. Vous trouverez ci-dessous les principaux services de stockage de photos qui vous sont proposés, ainsi que leurs tarifs de base, afin que vous puissiez déterminer si vous souhaitez changer.

Google Photos

Google fournit à chacun de ses comptes 15 Go de stockage gratuit. Cependant, depuis quelques années, les photos sont traitées différemment : dans le cadre de son plan « haute qualité », Google stocke gratuitement un nombre illimité de photos tant que vous les autorisez à être compressées à 16 mégapixels. (Selon Google, les photos de cette taille peuvent être imprimées sans problème jusqu’à 24 x 16 pouces). Les vidéos étaient limitées à une résolution maximale de 1080 p. Les photos de « qualité originale » — celles qui n’ont pas été compressées — ne faisaient pas partie de ce plan illimité, mais étaient comptées comme des fichiers ordinaires.

Cependant, tout cela est en train de changer. Comme mentionné précédemment, à partir du 1er juin 2021, Google inclura les photos de qualité originale dans ses calculs de stockage. Une fois que vous aurez atteint ce plafond de 15 Go, vous devrez souscrire au service Google One pour obtenir de l’espace de stockage supplémentaire.

Actuellement, Google One commence à 100 Go de stockage pour 1,99 euro par mois (19,99 euros par an) et passe à 200 Go pour 2,99 euros par mois (29,99 euros par an), et à 2 To pour 9,99 euros par mois (99,99 euros par an).

Avant d’investir dans Google One, sachez qu’il existe plusieurs facteurs atténuants que Google propose à ses utilisateurs. Lorsque le nouveau plan entrera en vigueur, c’est-à-dire au moment où la date fatidique sera atteinte, les photos que vous aurez téléchargées auparavant ne seront pas prises en compte dans votre limite de 15 Go. De plus, si vous possédez un smartphone Pixel, vous pourrez continuer à télécharger des photos de haute qualité sans que cela affecte votre limite de 15 Go. (Bien entendu, les propriétaires de Pixel avaient l’habitude d’obtenir gratuitement une qualité originale illimitée, plutôt que de devoir télécharger leurs photos en « haute qualité »).

iCloud Photos

Si vous faites partie de l’écosystème Apple, vous avez facilement accès à iCloud Photos, l’équivalent d’Apple pour Google Photos. iCloud Photos est connecté à l’application de votre Mac ou de votre appareil iOS pour sauvegarder vos photos. Vous obtenez automatiquement 5 Go d’espace de stockage associé à votre compte iCloud ; après cela, il vous en coûte 0,99 euro par mois pour 50 Go, 2,99 euros par mois pour 200 Go et 9,99 euros par mois pour 2 To.

Les utilisateurs de Windows peuvent également accéder aux utilisateurs d’iCloud via une application associée ; les utilisateurs d’Android devront y accéder à l’aide d’un navigateur.

Flickr

Flickr propose également un plan gratuit, mais il est limité à 1 000 photos — selon certaines directives : les photos sont limitées à 200 Mo et les vidéos à 1 Go. Pour un stockage illimité sans publicité, vous payez soit 7,49 euros par mois, ou 5,49 euros par mois pour une facturation annuelle. Parmi les autres avantages d’une adhésion annuelle payante, on trouve des statistiques sur les photos qui sont à la mode et diverses remises de plusieurs sociétés, dont Adobe et SmugMug (qui fait maintenant partie de Flickr).

500PX

La société canadienne 500px est en fait plus destinée aux photographes professionnels que le photographe lambda. Elle offre aux professionnels un lieu de stockage, d’exposition et de licence pour leur travail. Si vous avez l’ambition de commencer à vendre vos photos, il vaut donc la peine de vous renseigner sur 500px.

Le site propose deux formules payantes. Le premier, modestement appelé Awesome, propose des téléchargements illimités, une assistance prioritaire, aucune publicité, un historique des photos « aimées », des diaporamas de galerie et un badge de profil pour 59,88 dollars par an ou 4,99 dollars par mois. L’offre Pro permet d’afficher vos services et vos outils d’organisation pour 119,88 dollars par an ou 9,99 dollars par mois. Et si vous voulez gagner un peu d’argent, vous pouvez soumettre vos photos pour obtenir une licence d’utilisation en stock à 500px.

Il existe une formule gratuite, avec publicité, qui vous permet de télécharger 7 photos par semaine. Lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez essayer le plan Pro pendant deux semaines avant de vous engager.

Photobucket

Photobucket propose un forfait gratuit limité, qui vous permet de télécharger gratuitement jusqu’à 250 photos — plus qu’un forfait d’essai. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez commencer avec le plan Débutant à 5,99 dollars par mois ou 64,68 dollars par an, ce qui vous donne 25 Go de stockage, sans publicité, avec un partage d’album protégé par un mot de passe et un éditeur d’images. Pour 7,99 dollars par mois ou 86,28 dollars par an, la formule intermédiaire offre 250 Go de stockage et un hébergement d’images illimité. Enfin, pour 12,99 dollars par mois ou 140,28 dollars par an, la formule Expert offre, entre autres, un stockage illimité et aucune compression d’images.

Amazon Prime Photos

Amazon fournit à ses membres Prime diverses offres, dont la livraison gratuite. En plus des offres de vidéos, de musique en streaming et d’autres goodies, vous bénéficiez d’un stockage photo illimité pour 119 dollars par an.

L’avantage est que vous pouvez partager ce stockage illimité avec cinq amis ou membres de votre famille dans ce que l’on appelle le coffre-fort familial. Tout ce qui s’y trouve est accessible à tous ceux qui partagent le coffre-fort. Au fait, « illimité » n’inclut pas les vidéos ou autres fichiers ; pour ceux-là, les membres Prime obtiennent 5 Go de stockage, et après cela, il y a une longue liste de plans de stockage disponibles à partir de 1,99 euro par mois pour 100 Go.

C’est quelque chose à garder à l’esprit si vous abandonnez votre adhésion à Prime. Dans ce cas, selon les instructions d’Amazon, « les avantages du stockage illimité de photos associés à l’adhésion prennent fin. Toutes les photos téléchargées comptent dans la limite de stockage de votre Amazon Drive ». Ce qu’il advient de vos photos si vous ne vous abonnez pas à Amazon Drive n’est pas précisé.

Alors, quel service allez-vous choisir ?