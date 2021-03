La mise à jour de Windows 10 corrige le bug BSoD de l’imprimante

Microsoft vient de publier une mise à jour hors bande exactement pour cela , ce qui signifie qu’elle est immédiatement disponible. Malheureusement, la société ne donne aucune information sur la cause du bug ni sur les imprimantes et applications spécifiques susceptibles de déclencher le BSoD. Elle espère peut-être que tout le monde maintient simplement son PC à jour tous les jours.

L’écran bleu de la mort, plus connu sous son acronyme BSoD pour Blue Screen of Death, est, de manière amusante, l’un des héritages durables de Microsoft, quelle que soit la version de Windows publiée. Le redoutable message d’erreur, qui interrompt tout ce que vous étiez en train de faire, peut être déclenché par des causes apparemment aléatoires, de la copie de fichiers à l’exécution de certains programmes.