Microsoft Teams permettra de désactiver le micro de participants à une réunion

Microsoft travaille à l’élaboration d’un nouvel ensemble d’options d’administration pour sa plateforme de collaboration en ligne Teams, qui permettra aux organisateurs de réunions de mieux contrôler les personnes autorisées à prendre la parole.

Selon la feuille de route des produits de l’entreprise, la mise à jour de Teams offrira une plus grande flexibilité et granularité lors de la gestion des autorisations audio, permettant aux administrateurs de réunions d’anticiper et d’agir sur toute potentielle perturbation.

« Les participants ne doivent plus demander à parler à l’organisateur ou aux présentateurs pour leur permettre de rétablir le son, et les présentateurs et organisateurs peuvent empêcher des participants de rétablir le son au lieu de tous les participants à la fois », explique Microsoft.

Les nouvelles commandes audio sont en cours de développement, mais devraient être déployées pour tous les utilisateurs d’ici la fin du mois prochain.

Bien que près d’une année entière se soit écoulée depuis la transition généralisée vers le télétravail, de nombreuses réunions vidéo restent une sorte de foire d’empoigne, notamment en ce qui concerne les microphones.

Contrôles des réunions Teams

La prochaine mise à jour de Microsoft Teams permettra aux hôtes de décharger les participants de cette responsabilité, ce qui réduira le risque que les présentateurs soient interrompus en plein milieu de la réunion par des interférences audio. Dans un contexte d’apprentissage en ligne, les enseignants peuvent être rassurés en sachant que les élèves perturbateurs n’auront pas l’occasion de s’immiscer dans le cours.

Aux nouvelles options de gestion de l’audio s’ajoutera la possibilité de désactiver le flux vidéo de certains utilisateurs, qui devrait être introduite en mai. Cette fonctionnalité permettra aux hôtes de sélectionner les participants qui pourront apparaître devant la caméra, tout en permettant à tous les participants d’écouter la réunion.

Ensemble, ces nouvelles commandes d’administration élargissent l’arsenal de gestion de Microsoft Teams de manière significative, ce dont les organisateurs de réunions ne manqueront pas de se réjouir.