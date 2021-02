Microsoft Edge va réguler les demandes de notification en fonction des autres

Bien que les notifications existent depuis les premiers jours de l’informatique de bureau, le smartphone les a probablement rendues encore plus envahissantes et invasives. Cette pratique s’est même infiltrée dans d’autres systèmes non mobiles, notamment les navigateurs Web et les sites Web. Les fabricants de navigateurs ont essayé de contrôler ces notifications, en demandant même aux utilisateurs de les afficher.

Microsoft essaie une nouvelle solution pour les demandes persistantes « Voulez-vous autoriser les notifications à partir de ce site Web » dès lors que vous naviguez sur un site Web. En effet, Microsoft va s’occuper de récupérer les données de crowdsourcing de Edge sur les notifications que les personnes bloquent et celles qu’elles autorisent. Selon un article publié sur le blog de la société, Microsoft appelle cette fonction « Adaptive Notification Requests », et la société la déploie dans Edge 88 après avoir reçu des commentaires positifs de la part des testeurs.

Pour vous donner un exemple de la manière dont cela fonctionne, disons qu’il y a un site Web qui demande couramment des notifications, et que personne n’en veut. Ils ignorent la demande ou cliquent sur le bouton de blocage pour s’assurer qu’ils ne la reverront plus jamais. Microsoft recueille alors ces données et cessera à l’avenir de montrer la demande de notification aux nouveaux utilisateurs.

Dans les versions précédentes, Edge rendait les demandes de notification « silencieuses » par défaut, ce qui signifie qu’elles étaient automatiquement bloquées et s’affichaient sous la forme d’une icône en forme de cloche dans la barre d’adresse, sur laquelle les utilisateurs pouvaient cliquer pour choisir d’y accéder. Dans l’article de blog, Microsoft affirme que cela a corrigé les plaintes des utilisateurs concernant le nombre trop élevé de demandes, mais a introduit de nouveaux problèmes : principalement, les gens ont cessé d’activer les notifications, même sur les sites où de nombreux utilisateurs les activaient.

La nouvelle version cherche à trouver un équilibre entre le fait de montrer aux utilisateurs les demandes de notification qu’ils peuvent réellement vouloir et celui de cacher celles qu’ils ne veulent pas.

Disponible dans Edge 88

Mais, Microsoft ne laisse pas les utilisateurs qui ne veulent jamais recevoir de demandes (comme moi) dans le flou : vous pouvez réactiver les demandes de notification silencieuses en allant dans Paramètres, Cookies et Autorisations de site, puis dans Notifications pour les réactiver. Microsoft activera également les notifications silencieuses automatiquement si vous cliquez sur « Bloquer » pour trois demandes de notification à la suite.

Edge bloquera également automatiquement les notifications d’un site si un utilisateur rejette une demande avec le bouton X trois fois de suite ou l’ignore en cliquant ailleurs sur la page quatre fois de suite.