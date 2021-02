Samsung travaillerait sur un Galaxy S21 FE attendu à l’automne

Samsung a été largement salué pour son produit phare abordable de 2020 — le Galaxy S20 FE — car cet appareil offre des caractéristiques assez puissantes à un prix compétitif. Enthousiasmé par ce succès, Samsung a promis de continuer à lancer d’autres versions Fan Edition de ses prochains produits phares dans un proche avenir.

Les rumeurs laissent entendre que Samsung travaille sur une version FE du Galaxy S21, bien que pour le moment, très peu d’informations soient disponibles. Un rapport de SamMobile révèle que l’appareil porte le numéro de modèle SM-G990B, et bien qu’à première vue il puisse être considéré comme une version LTE du Galaxy S21, il est très probable qu’il s’agisse de la version FE simplement parce que Samsung parie beaucoup sur la 5G en ce moment.

Tout comme le Galaxy S20 FE, cette nouvelle version du Galaxy S21 conserverait les capacités du modèle de base, mais à un prix inférieur, de sorte que Samsung devrait se tourner vers des mesures d’économie dans certains domaines spécifiques.

Le site Web ajoute que Samsung va expédier le Galaxy S21 FE avec un modem 5G et au moins 128 Go de stockage. Cependant, seul un maximum de 256 Go sera disponible, et il n’est pas certain que l’appareil disposera d’un emplacement pour une carte micro SD. Il était autrefois acquis que les smartphones Galaxy S disposeraient d’une capacité de stockage extensible, mais ce n’est plus le cas depuis la série S21.

Sans surprise, SamMobile pense que le Galaxy S21 FE arrivera avec Android 11, probablement avec la surcouche One UI 3.5 pour être précis. Si le Galaxy S21 FE ressemble à son prédécesseur, alors il devrait avoir un écran AMOLED à haut taux de rafraîchissement, un chipset phare — très probablement le Snapdragon 870 — et des caméras décentes.

Et compte tenu de la palette de couleurs vives de son prédécesseur, Samsung pourrait accorder le même traitement au Galaxy S21 Fan Edition en le proposant dans un large éventail de couleurs vives.

Une sortie à l’automne ?

Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur la date de lancement de ce nouveau smartphone Samsung, mais il est possible qu’il soit mis en service à l’automne, tout comme le Galaxy S20 FE.

L’année dernière, Samsung a lancé le FE en septembre, donc si la même approche est utilisée, nous devrions recevoir le nouveau S21 presque au même moment où Apple devrait dévoiler la nouvelle gamme iPhone 13.