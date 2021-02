Huawei prévoit de lancer une rival à la PlayStation et la Xbox

Huawei prévoit de lancer une rival à la PlayStation et la Xbox

En ce qui concerne les consoles de jeu, le monde est divisé en deux parties, à savoir la PlayStation de Sony et la Xbox de Microsoft, bien que les ventes d’autres consoles, comme celles de Nintendo, aient également augmenté.

Le mastodonte technologique chinois qui a dû faire face à tant de sanctions ces dernières années et qui n’est plus autorisé à installer la version sous licence des applications Android et Google sur ses appareils, Huawei, s’apprête maintenant à entrer dans le monde des jeux avec quelque chose de vraiment important.

Il s’agit d’une nouvelle gamme d’appareils spécifiquement destinés aux jeux, des rapports chinois indiquant que la société a des plans très ambitieux à cet égard.

La première étape pour devenir une société de jeux plus importante est de fournir au monde un ordinateur portable de jeu, bien qu’il sera certainement intéressant de voir quel système d’exploitation Huawei veut utiliser puisque Windows est également un produit provenant d’une entreprise américaine, donc il n’est pas autorisé à l’utiliser.

Il est fort probable que Huawei opterait pour Linux, car le côté « jeu » de l’alternative open source à Windows a été considérablement amélioré ces derniers temps. Mais sans aucun doute, il lui manquerait encore le grand écosystème de jeux de Windows, qui se développe à un rythme si rapide ces jours-ci.

La rivale de la PlayStation 5

Le deuxième projet encore plus ambitieux pour Huawei à long terme est le lancement d’une console de jeu, qui permettrait théoriquement à la société de concurrencer directement la PlayStation de Sony et la Xbox de Microsoft.

Il est assez clair que Huawei espère que son ordinateur portable et sa console de jeux permettront de créer un écosystème de jeux analogue à celui de Microsoft, bien que d’un autre côté, cela ne puisse pas se faire du jour au lendemain et que cela puisse également être influencé par les sanctions auxquelles la firme chinoise doit encore faire face.

Mais pour l’instant, Huawei est restée complètement discrète à tout, et il reste à voir si ces projets se réaliseront ou non. Mais à première vue, Huawei est prête à parier gros sur d’autres secteurs industriels, étant donné que le secteur des smartphones a été sérieusement touché par l’interdiction des États-Unis.