Apple veut suivre votre sommeil grâce à des capteurs placés sous le lit

La dernière version de watchOS apporte le suivi du sommeil à l’Apple Watch, mais le géant technologique basé à Cupertino a des plans plus ambitieux lorsqu’il s’agit de surveiller et d’aider à améliorer notre sommeil. Outre l’acquisition par Apple de Beddit pour sa technologie, la société a constamment recherché de nouvelles méthodes de suivi du sommeil dans le cadre de ses caractéristiques de santé.

Apple a récemment breveté deux nouvelles technologies qui décrivent un dispositif analogue au Beddit Sleep Monitor et qui se résume en gros à une bande de capteurs que l’on peut poser sur un lit pour surveiller certaines données.

Bien que la précision d’un tel dispositif soit l’une des parties les plus difficiles, Apple explique qu’elle veut le rendre aussi fin et souple que possible sans en affecter le fonctionnement.

« Certains appareils sont assemblés en empilant plusieurs couches les unes sur les autres, chaque couche comprenant le(s) même(s) matériau(x) et/ou un seul type de mécanisme de détection tout au long de la couche. Cela peut nécessiter au moins une couche pour chaque type de mécanisme de détection, et peut rendre les dispositifs traditionnels rigides et épais, ce qui entraîne une gêne pour les utilisateurs et réduit la volonté des utilisateurs de continuer à utiliser les dispositifs », explique la société selon AppleInsider.

« La couche de substrat peut être formée en intercalant les doigts d’une première feuille avec les doigts d’une seconde feuille. La combinaison de plusieurs substrats dans une seule couche d’un capteur stratifié peut permettre de combiner plusieurs matériaux et/ou mécanismes de détection en une seule couche ».

Encore en phase de brevet

Si un brevet n’est en aucun cas une confirmation qu’un nouvel appareil va entrer en phase de production de masse, cela montre qu’Apple continue à explorer de nouveaux produits dans le domaine de la santé, car c’est devenu une priorité pour la société à long terme.

Un dispositif de suivi du sommeil pourrait facilement s’associer à d’autres produits Apple et collecter des informations qui seraient ensuite transférées à l’application Santé, ce qui permettrait une analyse facile sur le smartphone ou sur le bureau. De cette façon, le géant technologique basé à Cupertino pourrait encore élargir son portefeuille d’appareils, mais bien sûr, tout n’est encore qu’un brevet pour l’instant.