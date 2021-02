Un brevet détaille une coque interchangeable pour la gamme Surface

Microsoft parie beaucoup sur sa gamme d’appareils Surface à long terme et, jusqu’à présent, des modèles comme le Surface Pro et le Surface Book ont été le fer de lance de la société sur le marché du matériel. Il va sans dire que ce qui distingue la gamme Surface du reste du marché, ce sont les investissements de Microsoft dans de plus en plus d’innovations, et il semble que le géant du logiciel se prépare à une nouvelle grande première dans le monde du matériel.

Les modèles Surface pourraient à un moment donné recevoir des coques interchangeables qui permettraient aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs appareils selon leurs goûts. Bien que les modèles abordés dans le brevet puissent ne jamais se retrouver sur de vrais appareils, il est intéressant de voir comment Microsoft pourrait tirer profit des coques arrière interchangeables.

Comme c’est le cas de nombreux brevets, celui-ci ne se réfère pas à un dispositif Surface spécifique. Il fait plutôt référence à des « dispositifs informatiques ». Mais si cette conception voyait le jour, ce qui est un grand « si », elle pourrait potentiellement être mise en œuvre sur un Surface Laptop, un Surface Book, ou d’autres dispositifs Surface.

Bien sûr, une telle caractéristique pourrait également permettre de nouvelles capacités matérielles, bien qu’à l’heure actuelle, Microsoft explique dans un brevet que son invention vise les appareils informatiques et pas nécessairement les produits Surface. Mais étant donné que Surface est le produit matériel numéro un de Microsoft, il va sans dire qu’il serait l’un de ceux qui adopteraient la nouvelle technologie.

Le brevet s’appelle « Interchangeable housing component for portable computing devices », et comme le note le site allemand WindowsUnited, il est daté du 2 février 2021.

Encore un brevet pour l’instant

« Le panneau de boîtier interchangeable est dimensionné pour être reçu par une partie réceptrice de l’appareil informatique. Un premier composant du boîtier interchangeable est rapidement installé par un utilisateur pour personnaliser l’apparence de son appareil informatique et, si on le souhaite, il est également rapidement retiré de l’appareil informatique », peut-on lire dans le brevet.

Il existe déjà plusieurs façons de personnaliser l’apparence d’un ordinateur portable, comme les skins et même les coques en bois. Le brevet reconnaît ces options, mais souligne qu’elles ne sont pas des solutions parfaites. Certaines coques ne sont pas faciles à enlever et retirer les autocollants d’un appareil peut prendre du temps. Les gens peuvent également endommager un appareil en essayant d’en personnaliser l’apparence.

Le brevet de Microsoft décrit comment une coque interchangeable pourrait être un moyen plus facile de personnaliser les appareils. Il va sans dire que cette idée est encore au stade du brevet, il reste donc à voir si elle atteindra un jour la phase de production de masse.