Les futurs Galaxy A52 et A72 auraient des écrans à taux de rafraîchissement élevé

Bien qu’il soit relativement plus facile de comprendre la convention de dénomination de la gamme Galaxy S de Samsung, on ne peut pas en dire autant de la série Galaxy A. La société a un jour promis de consolider ses innombrables modèles, mais elle a fini par rendre confus ses gammes Galaxy A et Galaxy M. Le Galaxy A51 de l’année dernière se distinguait des autres grâce à sa connectivité 5G et son prix relativement abordable et il semble que le Galaxy A52 et le Galaxy A72 de cette année se vanteront également de caractéristiques distinctives.

La série Galaxy A était initialement destinée à être le banc d’essai de Samsung pour les nouveaux designs et les nouvelles fonctionnalités qui pourraient sembler trop risqués pour être lancés immédiatement sur un smartphone Galaxy S ou Galaxy Note.

Cet objectif a semé un peu le doute ces dernières années, lorsque Samsung a commencé à surcharger de fonctions ses modèles phares haut de gamme. Heureusement, ces dernières se retrouvent également dans la gamme des smartphones de milieu de gamme.

Selon SamMobile, le Galaxy A52 et le Galaxy A72 disposeront d’un taux de rafraîchissement d’écran allant jusqu’à 90 Hz. En revanche, le Galaxy A52 5G va jusqu’à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La raison de cette différence, théorise le site, est que le Galaxy A52 5G utilisera un Snapdragon 750G plus puissant alors que les modèles LTE 4G sont équipés d’un processeur Snapdragon 720 G.

Quoi qu’il en soit, la gamme Galaxy A fait un pas en avant en proposant des taux de rafraîchissement plus rapides. En plus de donner aux jeux pris en charge une apparence beaucoup plus fluide, les taux de rafraîchissement plus élevés rendent également le flux de l’interface utilisateur plus fluide, améliorant ainsi la sensation d’une expérience utilisateur réactive.

Nous savons beaucoup de choses du Galaxy A52

Bien que les fuites pour le Galaxy A72 soient encore faibles, le Galaxy A52, à la fois LTE et 5G, semble déjà être entièrement connu. Il aura des configurations pour 8 ou 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, un écran de 6,5 pouces d’une résolution full HD+, un bloc à quatre caméras, avec un capteur principal de 64 mégapixels et une grande batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une prise en charge de charge rapide de 25 W.

Le prix du Galaxy A52 5G a fait l’objet d’une fuite, avec un prix fixé à 450 euros, alors que le modèle 4G pourrait se situer autour de 400 euros.